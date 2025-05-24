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Станкович признал, что допустил ошибки в завершившемся сезоне РПЛ

По итогам чемпионата «Спартак» занял четвертое место.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного «Спартака» Деян Станкович признает как свои ошибки, так и заслуги в матчах завершившегося сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал журналистам.

В субботу «Спартак» на домашней арене со счетом 5:0 обыграл подмосковные «Химки» в заключительном туре РПЛ. По итогам чемпионата московская команда заняла четвертое место.

«Завершили сезон. Я это вижу как стакан, который наполовину полон. Конечно, мы должны были сделать больше. По ходу сезона были многообещающие моменты, которые показывали, что команда способна на многое. Есть и хорошие моменты, это не тот случай, когда нужно все выбросить», — сказал Станкович.

«В проигранных матчах есть и моя вина, мои ошибки. Я их полностью принимаю и признаю. Но также я принимаю и признаю и заслуги. И считаю, что такой подход является честным. У нас на протяжении сезона были и плюсы, и минусы. Был характер. Существует множество факторов, которые не укладываются только в статистику», — заключил главный тренер «Спартака».