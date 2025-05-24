Станкович признал, что допустил ошибки в завершившемся сезоне РПЛ

«В проигранных матчах есть и моя вина, мои ошибки. Я их полностью принимаю и признаю. Но также я принимаю и признаю и заслуги. И считаю, что такой подход является честным. У нас на протяжении сезона были и плюсы, и минусы. Был характер. Существует множество факторов, которые не укладываются только в статистику», — заключил главный тренер «Спартака».