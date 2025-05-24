Шалимов заявил, что продолжит работу с «Факелом» после вылета из РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
:
Монца
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.28
П2
10.75
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.22
П2
2.45
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.72
П2
1.86
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.43
П2
7.25
Футбол. Зарубежный
завершен
Леганес
3
:
Вальядолид
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эспаньол
2
:
Лас-Пальмас
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Болонья
1
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
2
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
3
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
5
:
Химки
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Факел
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
4
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Алания
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
4
:
Тюмень
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
6
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Сочи
1
П1
X
П2

Шалимов заявил, что продолжит работу с «Факелом» после вылета из РПЛ

Главный тренер воронежской команды отметил, что его контракт будет действовать еще год.

Источник: РИА "Новости"

ВОРОНЕЖ, 24 мая. /ТАСС/. Главный тренер воронежского «Факела» Игорь Шалимов продолжит работу с клубом в Мелбет — Первой лиге и постарается за год вернуть команду в элитный дивизион. Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции после игры с самарскими «Крыльями Советов».

«Факел» и «Крылья Советов» сыграли вничью со счетом 1:1 в заключительном туре Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, эти болельщики заслуживают премьер-лигу, они и в беде, и когда все хорошо — с командой, сложно найти таких на самом деле. Надеюсь, что нас будут так же поддерживать и в Первой лиге, мы будем делать максимально все, чтобы вернуть за год команду обратно», — сказал Шалимов.

На уточняющий вопрос, означают ли его слова, что он остается в клубе, Шалимов ответил утвердительно. «У меня еще контракт — год. Поэтому будем делать — не только я. Это в первую очередь руководство, которое всегда делало максимум, и тренерский штаб, и команда, включая доктора, массажиста. Будем готовиться, включая селекцию, сборы — и вперед», — добавил главный тренер «Факела».

На вопросы о комплектовании команды и о том, какие позиции требуется усилить для успешного решения задачи, он отвечать не стал, отметив, что есть игроки, находящиеся в аренде, и нет ясности, кто покинет команду из футболистов с истекающими контрактами.

Шалимов также не стал комментировать чемпионство «Краснодара», в структуре которого работал с 2015 по 2018 год. «Я, конечно, туда посматриваю, но комментировать — я думаю, что это неправильно. Может быть, они [эмоции] и есть, я сам пока не знаю, сейчас игра только закончена», — заключил он.