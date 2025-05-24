Шалимов заявил, что продолжит работу с «Факелом» после вылета из РПЛ

Шалимов также не стал комментировать чемпионство «Краснодара», в структуре которого работал с 2015 по 2018 год. «Я, конечно, туда посматриваю, но комментировать — я думаю, что это неправильно. Может быть, они [эмоции] и есть, я сам пока не знаю, сейчас игра только закончена», — заключил он.