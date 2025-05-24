Шалимов заявил, что продолжит работу с «Факелом» после вылета из РПЛ

ВОРОНЕЖ, 24 мая. /ТАСС/. Главный тренер воронежского «Факела» Игорь Шалимов продолжит работу с клубом в Мелбет — Первой лиге и постарается за год вернуть команду в элитный дивизион. Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции после игры с самарскими «Крыльями Советов».
«Факел» и «Крылья Советов» сыграли вничью со счетом 1:1 в заключительном туре Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Конечно, эти болельщики заслуживают премьер-лигу, они и в беде, и когда все хорошо — с командой, сложно найти таких на самом деле. Надеюсь, что нас будут так же поддерживать и в Первой лиге, мы будем делать максимально все, чтобы вернуть за год команду обратно», — сказал Шалимов.
На уточняющий вопрос, означают ли его слова, что он остается в клубе, Шалимов ответил утвердительно. «У меня еще контракт — год. Поэтому будем делать — не только я. Это в первую очередь руководство, которое всегда делало максимум, и тренерский штаб, и команда, включая доктора, массажиста. Будем готовиться, включая селекцию, сборы — и вперед», — добавил главный тренер «Факела».
На вопросы о комплектовании команды и о том, какие позиции требуется усилить для успешного решения задачи, он отвечать не стал, отметив, что есть игроки, находящиеся в аренде, и нет ясности, кто покинет команду из футболистов с истекающими контрактами.
Шалимов также не стал комментировать чемпионство «Краснодара», в структуре которого работал с 2015 по 2018 год. «Я, конечно, туда посматриваю, но комментировать — я думаю, что это неправильно. Может быть, они [эмоции] и есть, я сам пока не знаю, сейчас игра только закончена», — заключил он.