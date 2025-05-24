«Химки» и «Черноморец» не получили лицензии для участия в РПЛ-2025/26

По итогам заседаний комиссии было принято решение отказать трем клубам в выдаче лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев, сообщает пресс-служба РФС.
«Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов приняла решение об отказе в выдаче лицензии ФК “Химки”, ФК “Черноморец” и ФК “СКА-Хабаровск”, — говорится в заявлении.
«Химки» не будет выступать в РПЛ в новом сезоне, а «Черноморец» не сыграет в стыковых матчах.
В переходных матчах теперь «Урал» сыграет с «Ахматом», а «Сочи» встретится с «Пари НН».