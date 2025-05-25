Данни считает Барриоса лучшим футболистом текущего состава «Зенита»

«Зенит» на протяжении последних шести лет выигрывал чемпионат, в этот раз не получилось, — сказал Данни. — «Краснодар» в последние четыре года хорошо прибавил, провел хорошую работу. Поздравляю. В следующем году нужно вновь выиграть «Зениту». У петербургской команды много хороших футболистов, лучшим является Вильмар Барриос. Это лидер, хорошо играл в сборной Колумбии, очень сильный футболист. Но есть и другие, например, Педро, Андрей Мостовой и другие".