Данни считает Барриоса лучшим футболистом текущего состава «Зенита»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос является лучшим футболистом петербургского «Зенита» в текущем сезоне, это очень сильный игрок. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» португалец Мигель Данни.
«Зенит» по итогам сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) занял второе место.
«Зенит» на протяжении последних шести лет выигрывал чемпионат, в этот раз не получилось, — сказал Данни. — «Краснодар» в последние четыре года хорошо прибавил, провел хорошую работу. Поздравляю. В следующем году нужно вновь выиграть «Зениту». У петербургской команды много хороших футболистов, лучшим является Вильмар Барриос. Это лидер, хорошо играл в сборной Колумбии, очень сильный футболист. Но есть и другие, например, Педро, Андрей Мостовой и другие".
Барриосу 31 год, он выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с петербургской командой шесть раз стал чемпионом России, дважды выиграл кубок страны и четыре — Суперкубок России.
Сергей Семак
Сергей Ташуев
Андрей Мостовой
25′
Андрей Мостовой
45+6′
Педро
(Александр Соболев)
59′
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
24
Педро
4
Юрий Горшков
31
Густаво Мантуан
82′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
70′
25
Страхиня Эракович
7
Александр Соболев
82′
32
Лусиано Гонду
11
Луис Энрике
70′
30
Матео Кассьерра
1
Вадим Ульянов
95
Арсен Адамов
3
Лео Гогличидзе
14
Амин Талаль
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
32′
46′
7
Бернард Бериша
10
Лечи Садулаев
63′
5
Милош Шатара
77
Георгий Мелкадзе
70′
9
Родриго Руис Диас
2
Александр Жиров
12′
63′
55
Дарко Тодорович
18
Владислав Камилов
23′
46′
28
Даниил Зорин
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
4
6
Фолы
14
4
Офсайды
0
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти