Кришито назвал неожиданными итоговые результаты «Зенита» в сезоне РПЛ

«Такой результат является следствием нескольких ошибок, которые были в сезоне, поэтому “Зенит” не смог стать чемпионом, — сказал Кришито. — Но я думаю, что после шести чемпионств подряд такое может случиться. Но я уверен, что в следующем сезоне “Зенит” проявит себя. На самом деле странный сезон получился для “Зенита”, потому что каждый год команда выигрывает что-то из трофеев. В этот раз не получилось. Но я уверен, что в следующем сезоне команда выиграет один из трофеев. Это неожиданный результат, потому что “Зенит” — большой клуб с отличными футболистами, отсутствие побед всегда становится сюрпризом».