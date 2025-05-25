Кришито назвал неожиданными итоговые результаты «Зенита» в сезоне РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Завершившийся сезон получился неожиданным для «Зенита» в плане результатов, так как команда не выиграла Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Фонбет — Кубок России. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион России в составе «Зенита» итальянец Доменико Кришито.
«Зенит» занял второе место в чемпионате России и вылетел на стадии финала «пути РПЛ» в кубке.
«Такой результат является следствием нескольких ошибок, которые были в сезоне, поэтому “Зенит” не смог стать чемпионом, — сказал Кришито. — Но я думаю, что после шести чемпионств подряд такое может случиться. Но я уверен, что в следующем сезоне “Зенит” проявит себя. На самом деле странный сезон получился для “Зенита”, потому что каждый год команда выигрывает что-то из трофеев. В этот раз не получилось. Но я уверен, что в следующем сезоне команда выиграет один из трофеев. Это неожиданный результат, потому что “Зенит” — большой клуб с отличными футболистами, отсутствие побед всегда становится сюрпризом».
Сергей Семак
Сергей Ташуев
Андрей Мостовой
25′
Андрей Мостовой
45+6′
Педро
(Александр Соболев)
59′
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
24
Педро
4
Юрий Горшков
31
Густаво Мантуан
82′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
70′
25
Страхиня Эракович
7
Александр Соболев
82′
32
Лусиано Гонду
11
Луис Энрике
70′
30
Матео Кассьерра
1
Вадим Ульянов
95
Арсен Адамов
3
Лео Гогличидзе
14
Амин Талаль
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
32′
46′
7
Бернард Бериша
10
Лечи Садулаев
63′
5
Милош Шатара
77
Георгий Мелкадзе
70′
9
Родриго Руис Диас
2
Александр Жиров
12′
63′
55
Дарко Тодорович
18
Владислав Камилов
23′
46′
28
Даниил Зорин
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
4
6
Фолы
14
4
Офсайды
0
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти