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Барриос не видит позитивных моментов для «Зенита» в завершившемся сезоне

Клуб стал вторым в чемпионате России.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Позитивных моментов для петербургского футбольного клуба «Зенит» в завершившемся сезоне не было. Такое мнение ТАСС высказал колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.

«Зенит» занял второе место в чемпионате России и вылетел на стадии финала «пути РПЛ» в Фонбет — Кубке России.

«Один позитивный момент для “Зенита” в этом сезоне? Думаю, ни одного, — сказал Барриос. — Мы проиграли Кубок России и чемпионат, это плохо для нас, поскольку мы являемся большой командой. И вдруг не выигрываем ни единого титула за год. Нам нужно будет много обдумать, работать еще сильнее, и, надеюсь, в следующем сезоне мы добьемся побед».

«Будет ли “Зенит” бороться одновременно за кубок и лигу в следующем сезоне? Это наша цель на каждый год», — добавил Барриос.

Зенит
3:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 52799 зрителей
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0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
4
6
Фолы
14
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
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Боковой судья
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(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
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(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти