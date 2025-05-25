Барриос не видит позитивных моментов для «Зенита» в завершившемся сезоне

«Один позитивный момент для “Зенита” в этом сезоне? Думаю, ни одного, — сказал Барриос. — Мы проиграли Кубок России и чемпионат, это плохо для нас, поскольку мы являемся большой командой. И вдруг не выигрываем ни единого титула за год. Нам нужно будет много обдумать, работать еще сильнее, и, надеюсь, в следующем сезоне мы добьемся побед».