Футбольная команда «Зенит Санкт-Петербург» победила «Зенит Ленинград» в матче легенд

За команду «Зенит Ленинград» в частности выступили участник чемпионата мира в составе сборной Португалии Фернанду Мейра, двукратный чемпион России в составе «Зенита» итальянец Доменико Кришито, обладатель Кубка УЕФА в составе петербургского клуба бельгиец Николас Ломбертс, победитель Суперкубка УЕФА в составе сине-бело-голубых португалец Мигель Данни.