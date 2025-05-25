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Футбольная команда «Зенит Санкт-Петербург» победила «Зенит Ленинград» в матче легенд

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Источник: ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Команда «Зенит Санкт-Петербург» обыграла «Зенит Ленинград» со счетом 3:1 в матче легенд, посвященном столетию петербургского футбольного клуба.

В составе победителей голы забили Александр Кержаков (5-я минута), Андрей Аршавин (24) и Александр Анюков (30). У проигравших отличился Павел Погребняк (66).

За команду «Зенит Ленинград» в частности выступили участник чемпионата мира в составе сборной Португалии Фернанду Мейра, двукратный чемпион России в составе «Зенита» итальянец Доменико Кришито, обладатель Кубка УЕФА в составе петербургского клуба бельгиец Николас Ломбертс, победитель Суперкубка УЕФА в составе сине-бело-голубых португалец Мигель Данни.

25 мая «Зениту» исполнилось 100 лет. Петербургский клуб является обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, а также 10-кратным чемпионом России, пятикратным обладателем кубка страны, девятикратным обладателем Суперкубка России. Также «Зенит» по одному разу становился чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.

Ранее ТАСС сообщал, что «Зенит» по итогам завершившегося чемпионата России занял второе место.