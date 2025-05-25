Стало известно о предложении Карпину возглавить «Зенит»

Специалист приступит к работе, если в «Зенит» вернется Максим Митрофанов, занимающий пост генерального секретаря Российского футбольного союза. Отмечается, что Карпин сможет чаще видеться с семьей, которая живет в Эстонии. Решение должно быть принято на следующей неделе.