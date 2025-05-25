Стало известно о предложении Карпину возглавить «Зенит»

Специалист приступит к работе, если в «Зенит» вернется Максим Митрофанов, занимающий пост генерального секретаря Российского футбольного союза. Отмечается, что Карпин сможет чаще видеться с семьей, которая живет в Эстонии. Решение должно быть принято на следующей неделе.
Митрофанов работал в «Зените» с 2006 по 2017 год. Он был заместителем генерального директора по коммерческой деятельности, корпоративному управлению и развитию, а затем стал генеральным директором.
В год столетия клуба «Зенит» не смог завоевать ни одного трофея. Сине-бело-голубые вылетели из розыгрыша Кубка страны и не смогут принять участие в Суперкубке.
Карпин возглавляет сборную России с лета 2021-го. Контракт специалиста рассчитан до 2028 года.