В «Зените» опровергли кадровые изменения после второго места в РПЛ

Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. За время работы в петербургском клубе он завоевал 13 трофеев, установив рекорд по этому показателю для российских тренеров. Помимо побед в чемпионате России, под его руководством клуб пять раз выиграл суперкубок и дважды — кубок страны. В этом году «Зенит» отметил столетие, команда не смогла выиграть ни РПЛ, ни Кубок России.