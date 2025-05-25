В «Зените» опровергли кадровые изменения после второго места в РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Руководство петербургского «Зенита» не планирует производить кадровые изменения после второго места по итогам сезона в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
Ранее журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале сообщил, что генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов может сменить Александра Медведева на посту председателя правления «Зенита», если петербургский клуб не станет чемпионом России.
«Митрофанов в “Зенит” не возвращается. У нас есть главный тренер, Валерий Карпин не ведет переговоры с клубом. Заявляем официально: никаких кадровых изменений в клубе не планируется и не будет», — говорится в сообщении.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что его будущее в клубе решит руководство. «Естественно, хотели порадовать своих болельщиков, в этот раз не получилось, — приводит комментарий Семака “Спорт-экспресс”. — Переживаем, переживем, клуб будет идти и двигаться дальше вперед. Касаемо результатов и достижений, руководство принимает решение о том или ином сотруднике, я не исключение».
«Зенит» впервые за семь лет не смог стать чемпионом России. Победителем национального первенства стал «Краснодар», набравший 67 очков. На счету «Зенита» после 30 туров 66 очков. Для «Краснодара» это первый титул в клубной истории.
Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. За время работы в петербургском клубе он завоевал 13 трофеев, установив рекорд по этому показателю для российских тренеров. Помимо побед в чемпионате России, под его руководством клуб пять раз выиграл суперкубок и дважды — кубок страны. В этом году «Зенит» отметил столетие, команда не смогла выиграть ни РПЛ, ни Кубок России.