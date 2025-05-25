Путин поздравил главного тренера ФК «Краснодар» с победой в ЧР

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главному тренеру футбольной команды «Краснодар» Мураду Мусаеву и поздравил их с победой в чемпионате России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды “Краснодар” Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды “Краснодар” в чемпионате России по футболу», — сказал он.
В субботу «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Команда заняла первое место с 67 очками, вторым стал петербургский «Зенит» (66 очков), удерживавший титул чемпиона России с 2019 года.