Статистические итоги сезона РПЛ. «Спартак» — атакующий доминатор, у «Зенита» — топ-оборона

Лучшим бомбардиром сезона-2024/2025 стал форвард «Спартака» Манфред Угальде. Костариканец забил 17 мячей в 29 встречах. Также в топ-3 вошли: Мирлинд Даку («Рубин», 15 голов) и Алексей Батраков («Локомотив», 14). Отметим, что Угальде — также лучший по скорострельности: на один забитый мяч ему требуется 126 минут. Чуть ниже расположились два игрока «Зенита» — Лусиано Гонду и Максим Глушенков (раз в 142 минуты).