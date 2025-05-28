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«Урал» победил «Ахмат» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ

Ответная встреча пройдет 31 мая.

Источник: ФК "Урал"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 обыграл грозненский «Ахмат» в первом стыковом матче за право выступать в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26. Встреча прошла в Екатеринбурге.

В составе победителей дважды отличился Мартин Секулич (50-я минута, с пенальти, 59-я), у проигравших гол прямым ударом со штрафного забил Георгий Мелкадзе (21). Ответная встреча состоится 31 мая в Грозном.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников после видеопросмотра отменил гол «Ахмата» на 10-й минуте и забитый мяч «Урала» на 12-й минуте. На 45-й минуте встречи был удален тренер екатеринбургского клуба Олег Шатов.

«Урал» по итогам сезона-2024/25 занял четвертое место в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги, «Ахмат» стал 14-м в РПЛ. В другом противостоянии за право принять участие в следующем сезоне РПЛ сыграют «Пари Нижний Новгород» и «Сочи», первая встреча пройдет позднее в среду.

РПЛ напрямую покинули «Оренбург» и воронежский «Факел», в сезоне-2025/26 их заменят калининградская «Балтика» и московское «Торпедо», занявшие первое и второе места в Первой лиге. Кроме того, из-за отказа в получении лицензии в следующем сезоне РПЛ не сыграют «Химки», решение о том, кто заменит подмосковный клуб, примет исполком или бюро исполкома Российского футбольного союза.