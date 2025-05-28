«Урал» победил «Ахмат» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ

РПЛ напрямую покинули «Оренбург» и воронежский «Факел», в сезоне-2025/26 их заменят калининградская «Балтика» и московское «Торпедо», занявшие первое и второе места в Первой лиге. Кроме того, из-за отказа в получении лицензии в следующем сезоне РПЛ не сыграют «Химки», решение о том, кто заменит подмосковный клуб, примет исполком или бюро исполкома Российского футбольного союза.