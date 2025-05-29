Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
31.05
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.45
П2
3.50
Футбол. Кубок России
01.06
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.50
П2
2.11

«Краснодар» Галицкого подписал первого новичка, Модрич может продолжить карьеру в Шотландии. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Sport24

Что в России

Футболист сборной Боснии и Герцеговины переходит в «Балтику»

Раде Дуньич, представитель опорного полузащитника «Партизана» Стефана Ковача, заявил, что футболист договорился о контракте с «Балтикой». Ранее портал sportklub сообщил, что Ковач перейдет в «Балтику» за 1,2 млн евро. «Партизан» купил хавбека у клуба «Чукарички» прошлым летом за 350 тыс. евро.

«Клубы согласовали трансфер Ковача. В ближайшее время будут подписаны все документы о переходе. Контракт с “Балтикой” на пять лет. Недавно футболист был вызван в сборную Боснии и Герцеговины на матчи отбора к ЧМ, поэтому переход в РПЛ для него будет еще одним шагом вперед», — сказал Дуньич в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

«Краснодар» объявил о переходе Жубала из «Осера»

Источник: ФК Краснодар

Чемпион России подписал первого новичка — им стал центральный защитник и капитан французского «Осера» Жубал. Стороны заключили двухлетнее соглашение. 31-летний бразилец переходит в российский клуб на правах свободного агента, сообщает пресс-служба «быков».

Жубал выступал за «Осер» на протяжении последних пяти лет. Он провел за клуб 180 матчей, в которых забил 20 голов. До этого Жубал играл за «Виторию Сетубал», «Аркоу», «Боавишту», «Сантос» и другие клубы.

Кайо перейдет в «Ботафого»

Источник: РИА "Новости"

Центральный защитник «Краснодара» Кайо продолжит карьеру в «Ботафого», сообщает Globo. Клубы достигли принципиальной договоренности, осталось уладить лишь юридические формальности.

Кайо был куплен «Краснодаром» у «Санта-Клары» летом 2019 года за €3 млн. В июле 2024-го «быки» продлили контракт с игроком до 2027 года.

В минувшем сезоне 29-летний бразилец провел за команду 19 матчей и забил 1 гол.

Что в Европе

Модрич и Давиде Анчелотти могут продолжить карьеру в «Рейнджерс»

Источник: Reuters

Полузащитник «Реала» Лука Модрич, который покинет мадридскую команду после Клубного чемпионата мира — 2025, может продолжить карьеру в Шотландии. По данным Mundo Deportivo и BBC Sport, 39-летний хорват может перебраться в «Рейнджерс» из Глазго. Отмечается, что футболист всерьез рассматривает вариант присоединиться к шотландскому клубу, который близок к назначению Давиде Анчелотти главным тренером команды.

Сын Карло Анчелотти с 2021 года был его ассистентом в «Реале», но решил не следовать за отцом в сборную Бразилии. 35-летний специалист является главным кандидатом на замену Барри Фергюсону в «Рейнджерс».

Сезон-2024/25 «Рейнджерс» закончил на втором месте в чемпионате Шотландии с отставанием в 17 очков от «Селтика».

Сане может стать игроком «Тоттенхэма»

Источник: Reuters

Вингер «Баварии» Лерой Сане Может стать игроком «Тоттенхэма». Как сообщает Sky Sports, услуги немца были предложены «шпорам». Он станет свободным агентом через месяц, а «Тоттенхэм» стал более привлекательным вариантом после выхода команды в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что футболист отклонил крупное предложение от саудовского «Аль-Иттихада». Ему был предложен четырехлетний контракт на общую сумму 100 млн евро.

Гасперини хочет покинуть «Аталанту»

Источник: AP 2024

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может в ближайшее время покинуть клуб. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, итальянский специалист проинформировал руководство клуба о своем желании уйти. Отмечается, что итальянец должен покинуть команду на этой неделе, если между сторонами не возникнут проблемы.

Гасперини тренирует «Аталанту» с 2016 года. Под его руководством бергамаски трижды становились бронзовыми призерами Серии А, а также выиграли Лигу Европы в 2024 году.

Аллегри близок к возвращению в «Милан»

Источник: Reuters

Массимилиано Аллегри близок к возвращению в «Милан» на пост главного тренера команды. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях, руководство миланского клуба сделало тренеру официальное предложение. Детали возможного соглашения и сроки личного трудового договора тренера пока остаются неизвестными.

«Милан» под руководством Сержиу Консейсау занял восьмое место по итогам минувшего сезона Серии А. Аллегри уже тренировал «Милан» — с 2010 по 2014 год. За этот период тренер взял с клубом один титул чемпиона Италии и единожды выиграл Суперкубок Италии.

Автор: Владимир Менес