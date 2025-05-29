«Краснодар» Галицкого подписал первого новичка, Модрич может продолжить карьеру в Шотландии. Трансферы и слухи дня

Что в России
Футболист сборной Боснии и Герцеговины переходит в «Балтику»
Раде Дуньич, представитель опорного полузащитника «Партизана» Стефана Ковача, заявил, что футболист договорился о контракте с «Балтикой». Ранее портал sportklub сообщил, что Ковач перейдет в «Балтику» за 1,2 млн евро. «Партизан» купил хавбека у клуба «Чукарички» прошлым летом за 350 тыс. евро.
«Клубы согласовали трансфер Ковача. В ближайшее время будут подписаны все документы о переходе. Контракт с “Балтикой” на пять лет. Недавно футболист был вызван в сборную Боснии и Герцеговины на матчи отбора к ЧМ, поэтому переход в РПЛ для него будет еще одним шагом вперед», — сказал Дуньич в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
«Краснодар» объявил о переходе Жубала из «Осера»
Чемпион России подписал первого новичка — им стал центральный защитник и капитан французского «Осера» Жубал. Стороны заключили двухлетнее соглашение. 31-летний бразилец переходит в российский клуб на правах свободного агента, сообщает пресс-служба «быков».
Жубал выступал за «Осер» на протяжении последних пяти лет. Он провел за клуб 180 матчей, в которых забил 20 голов. До этого Жубал играл за «Виторию Сетубал», «Аркоу», «Боавишту», «Сантос» и другие клубы.
Кайо перейдет в «Ботафого»
Центральный защитник «Краснодара» Кайо продолжит карьеру в «Ботафого», сообщает Globo. Клубы достигли принципиальной договоренности, осталось уладить лишь юридические формальности.
Кайо был куплен «Краснодаром» у «Санта-Клары» летом 2019 года за €3 млн. В июле 2024-го «быки» продлили контракт с игроком до 2027 года.
В минувшем сезоне 29-летний бразилец провел за команду 19 матчей и забил 1 гол.
Что в Европе
Модрич и Давиде Анчелотти могут продолжить карьеру в «Рейнджерс»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич, который покинет мадридскую команду после Клубного чемпионата мира — 2025, может продолжить карьеру в Шотландии. По данным Mundo Deportivo и BBC Sport, 39-летний хорват может перебраться в «Рейнджерс» из Глазго. Отмечается, что футболист всерьез рассматривает вариант присоединиться к шотландскому клубу, который близок к назначению Давиде Анчелотти главным тренером команды.
Сын Карло Анчелотти с 2021 года был его ассистентом в «Реале», но решил не следовать за отцом в сборную Бразилии. 35-летний специалист является главным кандидатом на замену Барри Фергюсону в «Рейнджерс».
Сезон-2024/25 «Рейнджерс» закончил на втором месте в чемпионате Шотландии с отставанием в 17 очков от «Селтика».
Сане может стать игроком «Тоттенхэма»
Вингер «Баварии» Лерой Сане Может стать игроком «Тоттенхэма». Как сообщает Sky Sports, услуги немца были предложены «шпорам». Он станет свободным агентом через месяц, а «Тоттенхэм» стал более привлекательным вариантом после выхода команды в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что футболист отклонил крупное предложение от саудовского «Аль-Иттихада». Ему был предложен четырехлетний контракт на общую сумму 100 млн евро.
Гасперини хочет покинуть «Аталанту»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может в ближайшее время покинуть клуб. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, итальянский специалист проинформировал руководство клуба о своем желании уйти. Отмечается, что итальянец должен покинуть команду на этой неделе, если между сторонами не возникнут проблемы.
Гасперини тренирует «Аталанту» с 2016 года. Под его руководством бергамаски трижды становились бронзовыми призерами Серии А, а также выиграли Лигу Европы в 2024 году.
Аллегри близок к возвращению в «Милан»
Массимилиано Аллегри близок к возвращению в «Милан» на пост главного тренера команды. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях, руководство миланского клуба сделало тренеру официальное предложение. Детали возможного соглашения и сроки личного трудового договора тренера пока остаются неизвестными.
«Милан» под руководством Сержиу Консейсау занял восьмое место по итогам минувшего сезона Серии А. Аллегри уже тренировал «Милан» — с 2010 по 2014 год. За этот период тренер взял с клубом один титул чемпиона Италии и единожды выиграл Суперкубок Италии.
Автор: Владимир Менес