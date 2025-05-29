«Краснодар» Галицкого подписал первого новичка, Модрич может продолжить карьеру в Шотландии. Трансферы и слухи дня

«Клубы согласовали трансфер Ковача. В ближайшее время будут подписаны все документы о переходе. Контракт с “Балтикой” на пять лет. Недавно футболист был вызван в сборную Боснии и Герцеговины на матчи отбора к ЧМ, поэтому переход в РПЛ для него будет еще одним шагом вперед», — сказал Дуньич в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.