Сколько чемпионский «Краснодар» стоил Галицкому? Смешные деньги для «Зенита» и «Спартака»!

Ещё одна причина — чемпионский титул в России завоевал частный клуб. Исходя из затрат на состав, «Краснодар» никак не должен был финишировать на первом месте. Сколько Сергей Галицкий потратил на то, чтобы собрать «золотую» команду? Если ориентироваться на данные Transfermarkt, то всего € 47 млн! Более чем в три раза меньше, чем, например, «Зенит» (€ 166 млн). В своё время за одного только Малкома — рекордный трансфер в истории РПЛ — петербургский клуб отдал почти столько же (€ 41,5 млн). Кроме того, по затратам на свои сегодняшние команды краснодарцев в два с лишним раза опережает «Спартак» (€ 109 млн) и почти в полтора раза — московское «Динамо» (€ 67 млн).