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Бывший футболист «Зенита» Нобоа не исключил получения гражданства РФ в будущем

Эквадорец выступал в России более 15 лет.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Бывший футболист петербургского «Зенита» эквадорец Кристиан Нобоа может в будущем получить гражданство России. Об этом он рассказал ТАСС.

Нобоа играл в России с 2007 по 2023 год, он выступал за казанский «Рубин», московское «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

«Гражданство РФ? Посмотрим, не знаю. Я люблю Россию, но сейчас мало времени провожу в стране, — сказал Нобоа. — Но потом, думаю, это будет возможно».

Нобоа назвал лучшего игрока «Зенита» на данный момент. «Из текущего состава “Зенита” выделил бы Вильмара Барриоса. Он всегда мне нравился. Такой футболист, который закрывает много позиций на поле, играет опорного полузащитника», — отметил Нобоа.