Футболист «Локомотива» подпишет контракт с европейским клубом

После этого 20 мая появилась информация, что Тикнизян будет отстранен от тренировок с основной командой или не полетит на матч последнего тура в Самару. В заключительном туре национального первенства «Локомотив» сыграет с тольяттинским «Акроном». Игра, как и все матчи 30-го тура РПЛ, состоится 24 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.