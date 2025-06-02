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Футболист «Локомотива» подпишет контракт с европейским клубом

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян подпишет контракт с сербской «Црвеной Звездой», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что «Црвена Звезда» заплатит €1,7 млн тремя платежами в течение года. До €500 тысяч «Локомотив» может заработать в виде бонусов за попадание и сыгранные матчи в еврокубках, а также получит десять процентов от суммы следующего трансфера.

После игры с московским ЦСКА (2:2) в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян в интервью Sport24 заявил, что чувствует себя «последним говном», и отметил, что не является даже игроком ротации.

После этого 20 мая появилась информация, что Тикнизян будет отстранен от тренировок с основной командой или не полетит на матч последнего тура в Самару. В заключительном туре национального первенства «Локомотив» сыграет с тольяттинским «Акроном». Игра, как и все матчи 30-го тура РПЛ, состоится 24 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.