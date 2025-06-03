Футбольный клуб «Химки» приостановил работу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» приостановил деятельность. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский.
«Клуб “Химки” ввел режим простоя, работа приостановлена. В этом режиме мы сейчас находимся, такой приказ существует», — сказал Дзичковский.
Ранее ТАСС сообщал, что «Химки» не получили лицензию для участия в следующем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Позднее Российский футбольный союз (РФС) отклонил апелляцию подмосковного клуба на данное решение. По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ и избежали попадания в переходные матчи с командами Мелбет — Первой лиги.
Во вторник стало известно, что большинство клубов РПЛ проголосовали за то, чтобы «Пари Нижний Новгород» заменил «Химки» в РПЛ в сезоне-2025/26. Окончательное решение по данному вопросу должен принять исполком РФС.