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Футбольный клуб «Химки» приостановил работу

Ранее клуб не получил лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ.

Источник: https://vk.com/fckhimki_official

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» приостановил деятельность. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский.

«Клуб “Химки” ввел режим простоя, работа приостановлена. В этом режиме мы сейчас находимся, такой приказ существует», — сказал Дзичковский.

Ранее ТАСС сообщал, что «Химки» не получили лицензию для участия в следующем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Позднее Российский футбольный союз (РФС) отклонил апелляцию подмосковного клуба на данное решение. По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ и избежали попадания в переходные матчи с командами Мелбет — Первой лиги.

Во вторник стало известно, что большинство клубов РПЛ проголосовали за то, чтобы «Пари Нижний Новгород» заменил «Химки» в РПЛ в сезоне-2025/26. Окончательное решение по данному вопросу должен принять исполком РФС.