Кто заменит Николича в ЦСКА? Среди кандидатов — экс-тренер АЕК, куда уходит Марко

Не успели болельщики ЦСКА порадоваться победе в FONBET Кубке России, как настало время грустить. 7 июня стало известно, что клуб может покинуть главный тренер Марко Николич. Серб собирается в АЕК.
Уже появляются списки кандидатов на замену сербскому специалисту.
Николич правда уходит?
Вероятнее всего. Во всяком случае, директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо ничего опровергать не стал. «Дорогие болельщики, мы видим сообщения в СМИ и понимаем ваши переживания. Мы не будем отбиваться бессмысленными штампами вроде “у тренера действующий контракт”. В ближайшее время клуб и Марко выйдут с официальной коммуникацией, чтобы по возможности остановить зарождение новых сплетен и домыслов», — написал Брейдо в Telegram-канале.
Кроме того, он подтвердил факт переговоров Николича с армейским клубом и попросил уважать все стороны: «У Марко прекрасные отношения со всем высшим руководством клуба, и вчера и позавчера у него были разговоры с каждым из них. Ни о каких ультиматумах речи не было и никогда не шло. Сейчас клуб и главный тренер готовят совместную коммуникацию, и мы просим вас с уважением отнестись как к самому ожиданию, так и непосредственно к решению тренера».
Кто возглавит армейцев?
По информации «СЭ», в списке армейцев на замену Николича три кандидата.
Первый — Марцел Личка. 47-летний чешский тренер работал в «Динамо» с 2023 года, вместе с бело-голубыми выиграл бронзовые медали РПЛ. 1 мая 2025 года Личка был отправлен в отставку.
Второй кандидат — Ролан Гусев. После отставки Лички 47-летний специалист стал исполняющим обязанности тренера «Динамо». Под руководством Гусева московская команда одержала три победы, но уступила «Краснодару» в последнем туре 0:3, позволив южанам стать чемпионами России.
Еще один претендент на пост тренера ЦСКА — аргентинец Матиас Альмейда. 51-летний специалист в бытность футболистом выступал за «Ривер Плейт», «Севилью», «Лацио», «Интер» и сборную Аргентины. В тренерской карьере последним местом работы Альмейды был как раз АЕК, куда собирается Николич — аргентинец покинул клуб в середине мая после трех лет работы. Под руководством Альмейды АЕК выиграл чемпионат Греции в сезоне-2022/23.
Кроме того, по сведениям «Чемпионата», армейцы рассматривают и кандидатуру Игоря Осинькина, ушедшего из «Крыльев Советов» в межсезонье. Тот же источник подтверждает, что в списке претендентов на пост тренера красно-синих есть Альмейда.
Николич возглавил ЦСКА в июле 2024 года. В минувшем сезоне под его руководством армейцы выиграли Кубок России и заняли третье место в РПЛ.
Артем Белинин