Кто заменит Николича в ЦСКА? Среди кандидатов — экс-тренер АЕК, куда уходит Марко

Кроме того, он подтвердил факт переговоров Николича с армейским клубом и попросил уважать все стороны: «У Марко прекрасные отношения со всем высшим руководством клуба, и вчера и позавчера у него были разговоры с каждым из них. Ни о каких ультиматумах речи не было и никогда не шло. Сейчас клуб и главный тренер готовят совместную коммуникацию, и мы просим вас с уважением отнестись как к самому ожиданию, так и непосредственно к решению тренера».