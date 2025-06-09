Уход Николича — шок для ЦСКА и потеря для лиги. Но ради чего, Марко?

Марко Николич покинул ЦСКА
Между словами о желании стать чемпионом через год и сообщения об уходе в АЕК прошло пять дней. 1 июня, после победы в Кубке России, серб озвучил цель на следующий сезон в раздевалке «Лужников». А уже 6-го проинформировал клуб, что активирует опцию выкупа контракта.
По данным «СЭ», в пятницу вечером Марко связался с боссами ЦСКА — в этот момент в ПФК впервые узнали о решении тренера. И были шокированы — на протяжении последних недель Николич встречался с руководством и активно обсуждал продление контрактов игроков, а также трансферы на вход, в которые был максимально вовлечен. Этот процесс лично курировал Максим Орешкин. Более того, на протяжении двух дней заместитель руководителя администрации Президента РФ лично общался с Марко, но решение балканца осталось в силе.
Больше всего в этой истории поражают личные мотивы Николича.
Во-первых, повышение зарплаты. Аргумент важный, но, по информации инсайдера Ивана Карпова, речь идет о 500 тысячах евро в год: в ЦСКА было 1,2 миллиона, АЕК дает 1,7. При этом за счет бонусов за победу в Кубке и финиша в топ-3 РПЛ Марко заработал гораздо больше. А недавно вернулся из Эмиратов: в 2023-м он должен был возглавить «Динамо», однако в последний момент получил, как тогда говорили источники, «оффер мечты» от «Шабаб Аль-Ахли». И пожертвовал двумя годами карьеры. Добавим сюда неустойку от «Локомотива», который разорвал контракт спустя три месяца после продления, и сделаем осторожный вывод: вряд ли финансовый вопрос у Николича в приоритете. Тем более когда речь идет не о радикальном повышении, которого наверняка можно было добиться и от ЦСКА.
Второй момент — желание тренера чаще видеться с семьей. Якобы в Греции это делать проще, хотя не очень понятно почему. Между Белградом и Москвой есть прямое авиасообщение, а разница в пути — час: от столицы Сербии до Афин 1,5 часа полета, а до главного города РФ — 2,5. Такая экономия времени — точно важный аргумент, чтобы сорваться в АЕК? Возможно, дело именно в готовности семьи к полноценному переезду, но почему это не оттолкнуло от возвращения в Россию год назад?
Наконец, третья причина — еврокубки. И на этом моменте логика окончательно теряется, потому что речь идет о втором раунде квалификации — внимание! — Лиги конференций. То есть выступление — еще и на изначально сомнительном уровне — натурально может продлиться один-два матча. А на выходе останется чемпионат Греции. И третья по статусу команда Афин.
Допускаю, что для Николича ситуация выглядит по-другому — как промежуточный шаг до топ-5 лиг Европы, о чем он мечтает. При этом финансовый и семейный фактор — приятный бонус. А работа в связке с Хавьером Рибалтой, который давно знаком с Марко и переманил его в АЕК, — ключевое преимущество. Особенно в сравнении с ЦСКА, где слухи о конфликте с Евгением Шевелевым, конечно, преувеличены, но отношения тренера и спортдира оставались натянутыми.
Настолько, что после недовольства серба зимними трансферами ему пообещали полный карт-бланш летом: все кандидаты на усиление были исключительно из списка Марко.
С одной стороны, это улучшает позицию ЦСКА, где вроде создали тренеру все условия и узнали об уходе по телефону. С другой — вопросы к клубу тоже есть.
По факту зимой Николичу никак не усилили состав: с Алеррандро не угадали, Вильягру привезли слишком поздно, а Лорран вообще сорвался (хотя Марко, по данным «СЭ», его и не хотел).
Но точно ли это повод для радикальных решений? Чтобы за пять дней решить бросить все, что наработал за год, и испортить отношения с конкретным клубом и людьми (несмотря на заявление ЦСКА, с Орешкиным у Марко они, мягко говоря, охладели)?
С другой стороны, Рибалта пришел в АЕК осенью — то есть планирование проекта идет минимум полгода. Что дает аргументы полагать: возможно, все было решено заранее.
Но опять же — оно того стоит?
Всегда можно понять желание тренера развиваться, выйти на новую ступень или элементарно заработать. Поработать в команде мечты, в конце концов.
Но выбор в пользу АЕК и чемпионата Греции понять просто невозможно.
Есть уйма трансферов ради трансферов, которые изначально выглядели спорно и в итоге все испортили — безупречную репутацию в лиге, куда с новым бэкграундом будет сложнее вернуться. А возможно, и карьеру: давайте откровенно, шансов закиснуть в Греции гораздо больше, чем из АЕК уехать в АПЛ.
По-моему, Николич делает именно такой шаг. И совершает ошибку.
Автор: Леонид Волотко