Уход Николича — шок для ЦСКА и потеря для лиги. Но ради чего, Марко?

Во-первых, повышение зарплаты. Аргумент важный, но, по информации инсайдера Ивана Карпова, речь идет о 500 тысячах евро в год: в ЦСКА было 1,2 миллиона, АЕК дает 1,7. При этом за счет бонусов за победу в Кубке и финиша в топ-3 РПЛ Марко заработал гораздо больше. А недавно вернулся из Эмиратов: в 2023-м он должен был возглавить «Динамо», однако в последний момент получил, как тогда говорили источники, «оффер мечты» от «Шабаб Аль-Ахли». И пожертвовал двумя годами карьеры. Добавим сюда неустойку от «Локомотива», который разорвал контракт спустя три месяца после продления, и сделаем осторожный вывод: вряд ли финансовый вопрос у Николича в приоритете. Тем более когда речь идет не о радикальном повышении, которого наверняка можно было добиться и от ЦСКА.