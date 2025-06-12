«А в чем Сафонов превзошел Игоря? Лучшие в РПЛ — Агкацев, Акинфеев, Максименко». Интервью Чанова

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, долгое время работавший с Игорем Акинфеевым, прокомментировал громкое интервью Михаила Савченко, который с 2015 года работает с голкиперами «Краснодара», и определил лучших в прошедшем сезоне РПЛ.
Савченко в разговоре с обозревателем «СЭ» Александром Кружковым заявил, в частности, следующее: «При всем уважении к Акинфееву и его титулам, на мой взгляд, сегодня он не входит в тройку лучших российских вратарей. Кто в нее входит? Сафонов, Агкацев и Латышонок. Вот если говорить исключительно о премьер-лиге, тогда по итогам сезона топ-3 такой: Агкацев, Латышонок и Акинфеев».
Агкацев — первый, Акинфеев — второй
— Давайте пока Матвея Сафонова все-таки вынесем за скобки. Это отдельная история. А вот свою тройку лучших вратарей сезона в РПЛ я вам, пожалуй, назову, — выразил готовность Чанов.
— Давайте.
— Так… Агкацев. Дальше — Игорь Акинфеев. Он однозначно заслуживает место в тройке. Ни в одном матче не подвел. Не допустил грубых ошибок. Был стабилен. Кто остается? Дайте подумать…
— Латышонок?
— С симпатией отношусь к этому голкиперу. Евгений смог заиграть в «Зените» после «Балтики». Но все-таки во второй части сезона допускал помарки. Первый гол от «Спартака», например. Поэтому все же не он. Так… Либо Лунев, либо… Ага! Остановлю свой выбор на Максименко. Спартаковец — третий. Еще понравился Митрюшкин. Дождался своего шанса в «Локомотиве» и им воспользовался.
— Итак, ваша тройка?
— Агкацев, Акинфеев, Максименко. Но подчеркну: мы сейчас берем только этот сезон.
— А Агкацева вы ставите на первое место?
— Да, именно его. Он все-таки провел все 30 матчей в РПЛ. Внес значительный вклад в чемпионство «Краснодара». Много спасений совершил, реально приносил команде Мусаева важнейшие очки. Акинфеев, как заметил выше, на дистанции выглядел стабильно. Но у ЦСКА только бронза. А Агкацев стал чемпионом. Причем когда Стас только начинал играть в РПЛ, нервничал, делал лишние движения. И меня журналисты спрашивали о его перспективах.
— И что вы им отвечали?
— «Подождите немного. Сейчас он успокоится, почувствует уверенность, тогда увидите его истинный потенциал». Так и получилось. Просто сразу после отъезда Сафонова сложно было примерить на себя роль первого номера. Но в Агкацева верили, а он прибавлял от игры к игре.
— Процитирую Савченко: «Играет, как прежде, на инстинктах. Но футбол-то эволюционировал. А Акинфеев весь путь прошел на старом багаже. Поймал, отбил — все просто, прагматично, без привозов. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Это вратари уже другой формации. Поэтому они сильнее».
— Здесь можно подискутировать. В чем заключается класс вратаря, да и вообще любого футболиста? В игре на своих сильных качествах. Зачем Игорю что-то придумывать? Поймал, отбил — все просто? Может быть, и просто. Но самое главное — надежно и эффективно! Действительно без привозов. Да, возможно, Акинфеев порой действует неброско, не летает по «девяткам». Но ему это и не нужно! Он великолепно выбирает позицию. Оказывается в нужную секунду в нужном месте. Вот это и есть уровень, стабильность, понимаете? Нужно предугадывать ситуацию, вовремя переместиться, подсказать защитнику. Знаете, как говорил Лев Иваныч Яшин?
— Как?
— Когда твоя команда атакует, ты уже должен мысленно расставить футболистов при обороне. Просчитать на шаг-два вперед. Не надо делать лишних движений. Лишних бросков. На первый план выходит не красота, а эффективность, надежность. Меня удивляет, когда некоторые специалисты или болельщики замечают: «Ничего особенного, мяч просто попал в Акинфеева». Что значит — «просто попал»? А грамотный выбор позиции?!
— Игорь не разыгрывает мяч с защитниками, а сразу выбивает далеко вперед. Вам как представителю старой школы такая игра ближе?
— Дело не во мне. Это прежде всего решение главного тренера команды и стиль игры Игоря. Надо же еще и анализировать, какие у тебя защитники. С кем можно отыграться, а с кем лучше не стоит. Розыгрыш же нередко приводит к ошибкам, даже роковым. Матвей Сафонов приехал в сборную из «ПСЖ». Сначала здорово выручил в матче с Нигерией — молодец. А потом — бац! И отдал сопернику… Тут надо все просчитывать, вырабатывать стратегию еще до начала сезона. В ЦСКА сделана ставка на вынос. А у Валерия Георгича Карпина другие требования к голкиперам.
Почему не стоит ставить Сафонова выше Акинфеева?
— В начале разговора вы вынесли Сафонова за скобки. Кто-то считает, что Матвей уже превзошел Акинфеева, так как уехал в топовый европейский клуб.
— Я очень рад за Матвея! В нынешних реалиях, когда мы лишены международных турниров, когда нас никуда не пускают, получить предложение от чемпиона Франции — настоящий прорыв! Достижение! И я испытываю гордость за отечественную вратарскую школу. Значит, мы востребованы.
Да, Игорь не попробовал свои силы за рубежом. Но я не знаю, были ли у него реальные предложения. И потом, Акинфеев сам мог сказать: «Меня в ЦСКА все устраивает». Каждый сам делает свой выбор.
— Так как вы относитесь к частым сравнениям Акинфеева и Сафонова?
— Кто-то ставит сейчас Сафонова выше Акинфеева? Ну, а в чем Матвей превзошел Игоря? Выиграл Лигу чемпионов? Молодец — вопросов нет. Но в финале не играл, остался в запасе. Да и не только в финале. Сейчас он точно не основной голкипер парижан. Да, у него есть медаль победителя ЛЧ. А что еще? Игорь со сборной выиграл бронзу Евро, с ЦСКА — Кубок УЕФА. По количеству матчей, в том числе и сухих, по числу титулов он Матвея превосходит. При всем уважении к Сафонову я не могу сказать, что он опередил Акинфеева. При этом Матвей показал: наша отечественная вратарская школа востребована в Европе. Когда на тренерских семинарах мне приводили в пример иностранных голкиперов, я задавал всего лишь один вопрос: кто лучший вратарь всех времен?
— Яшин.
— Ну вот. С этого и нужно начинать. У нас такие традиции, такие методики. Не надо этого забывать! Ездили с Кафановым и Бирюковым раньше на международные симпозиумы. И на них выяснялись любопытнее вещи.
— Например?
— Нам показывали какие-то упражнения Нойера, которые, по мнению европейских специалистов, считались очень эффективными. Так мы эти упражнения в школе ЦСКА начали применять на пять-шесть лет раньше!
Или Касильяс частенько отрабатывал «прострел-удар». Все были в восторге от такого упражнения, а мы между собой переглянулись, пожали плечами.
— Тоже опередили европейцев?
— Конечно. Это упражнение уже давно было в арсенале вратарей ЦСКА. Просто все привыкли смотреть на Запад, а то, что у нас под ногами, не замечаем…
— Если бы Акинфеев заявил, что он готов вновь выступать за сборную, кто бы сейчас был первым номером национальной команды?
— Сложно сказать… Уровень вратарей проявляется прежде всего на европейских турнирах, в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Сейчас у нас нет возможности сравнивать. Варимся только в собственном соку. Поэтому у Сафонова есть некоторое преимущество — он в хорошем клубе, в сильном чемпионате. Но, повторюсь, глобально не могу поставить его выше Игоря Акинфеева. Вообще для меня номер один в истории вратарского искусства — Яшин. Почему? Совершил революцию. До него все выбивали ногами, а он стал это делать рукой. Начал играть последнего защитника и так далее. Если вернуться в наши дни, то я выделю Нойера и его игру ногами. Это действительно прорыв.
— А в чем главная особенность Акинфеева?
— В стабильности и умении играть на своих сильных качествах. Он по-прежнему здорово читает игру.
— Агкацев в перспективе может стать для нашего футбола новым Акинфеевым?
— Пожелаю ему здоровья и обойтись без травм. А так — данные у Стаса очень хорошие. Плюс он психологически устойчивый вратарь. Нет лишних движений, все четко.
Автор: Виталий Айрапетов