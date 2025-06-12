«А в чем Сафонов превзошел Игоря? Лучшие в РПЛ — Агкацев, Акинфеев, Максименко». Интервью Чанова

— Кто-то ставит сейчас Сафонова выше Акинфеева? Ну, а в чем Матвей превзошел Игоря? Выиграл Лигу чемпионов? Молодец — вопросов нет. Но в финале не играл, остался в запасе. Да и не только в финале. Сейчас он точно не основной голкипер парижан. Да, у него есть медаль победителя ЛЧ. А что еще? Игорь со сборной выиграл бронзу Евро, с ЦСКА — Кубок УЕФА. По количеству матчей, в том числе и сухих, по числу титулов он Матвея превосходит. При всем уважении к Сафонову я не могу сказать, что он опередил Акинфеева. При этом Матвей показал: наша отечественная вратарская школа востребована в Европе. Когда на тренерских семинарах мне приводили в пример иностранных голкиперов, я задавал всего лишь один вопрос: кто лучший вратарь всех времен?