В российском футболе хаос из-за банкротства клубов: кто и где теперь будет играть

Межсезонье в российском футболе пока проходит чуть ли не интенсивнее, чем разгар сезона. Вот только поводов для радости нет. Если одни клубы готовятся к чемпионату в рабочем режиме, то другие рискуют кануть в небытие. Из-за этого до сих пор непонятно, кто где сыграет.
«Пари НН» не останется в РПЛ?
В первую очередь, конечно, возникает вопрос с составом РПЛ. После банкротства «Химок» в лиге освободилось одно место, которое должен занять «Пари НН». Но нижегородцы формально вылетели, проиграв в стыковых матчах «Сочи». Это значит, что их судьбу решит исполком РФС. Известно, что клубы РПЛ и ФНЛ проголосовали за то, чтобы «Пари НН» остался в элите. Но есть и другие мнения.
— Клуб по спортивному принципу вылетел в первую лигу. Дальше исполком РФС будет принимать решение. Есть разные варианты. Определение состава участников — исключительно компетенция исполкома РФС. Мы же говорим про юридическую составляющую, — сказал генсек РФС Максим Митрофанов, слова которого приводит «РБ Спорт».
«Черноморец» спасся — «Чайка» под вопросом
Но не только в РПЛ есть проблемы с участниками. Та же участь постигла и низшие дивизионы.
До недавнего времени активно обсуждалось возможное банкротство «Черноморца». Новороссийский клуб стал бронзовым призером Первой лиги, но не был допущен к стыковым матчам из-за проблем со стадионом. После этого поползли слухи, что команду распустят, и она потеряет место в профессиональном футболе. К счастью, спонсор «Черноморца» Сергей Шишкарев сохранил финансирование, и клуб остался в Первой лиге.
Однако легче руководству ФНЛ не стало. По некоторым данным, отказаться от участия в дивизионе может «Чайка» из Ростовской области. Ее владелец Андрей Чайка якобы испытывает проблемы в бизнесе и может свернуть футбольный проект. Журналист Сергей Ильев сообщает, что клуб из Песчанокопского перенес старт сборов на неделю — с 13 на 20 июня.
Еще одним банкротом рискует стать «Форте» из Таганрога. Частный клуб, играющий в группе «Серебро» Второй лиги А, может даже отказаться от последнего матча в сезоне. Причины — финансовые проблемы у спонсоров.
Шанс есть даже у «Алании»?
На фоне всех этих новостей возникает вопрос: а кто где будет играть? Каким образом сформируются российские лиги в случае банкротства клубов?
В РПЛ практически наверняка останется «Пари НН». Если в Первой лиге кто-то снимется (например, «Чайка»), то ее место займет четвертая команда из группы «Золото» Второй лиги А. На текущий момент эту строчку занимает «Машук-КМВ» из Пятигорска.
Но есть нюанс — северокавказская команда не имеет лицензии, позволяющей играть в Первой лиге. Если «Машук» останется четвертым, то квота отойдет к 17-му месту в Первой лиге. Его по итогам сезона заняла владикавказская «Алания».
Впрочем, нужно уточнить еще два момента:
- сезон в «Золоте» завершится в субботу, 14 июня, и на повышение претендуют сразу три команды — «Челябинск», астраханский «Волгарь» и «Ленинградец». Если кто-то из них станет четвертым, то он сможет заменить «Чайку» в случае ее ликвидации;
- «Алания» и сама существует в подвешенном состоянии. Не факт, что Владикавказ останется на футбольной карте России. В теории может получиться так, что в Первой лиге сохранится «Тюмень», которая заняла последнее место в прошлом сезоне. Пятая команда Второй лиги А не имеет права на промоушен.
С «Форте» в «Серебре» более запутанная ситуация. Если команда снимется, то на ее место не получится пригласить кого-то из Второй лиги Б — там сезон заканчивается только осенью. Может получиться так, что первую часть нового чемпионата «Серебро» будет играть в усеченном составе.
В любом случае все перестановки фиксируются исполкомом РФС. Но ему придется очень тщательно взвесить все риски, чтобы принять максимально справедливое решение.