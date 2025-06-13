В российском футболе хаос из-за банкротства клубов: кто и где теперь будет играть

Межсезонье в российском футболе пока проходит чуть ли не интенсивнее, чем разгар сезона. Вот только поводов для радости нет. Если одни клубы готовятся к чемпионату в рабочем режиме, то другие рискуют кануть в небытие. Из-за этого до сих пор непонятно, кто где сыграет.