«Пари НН» выбрал тренера вместо Гончаренко. Он брал трофеи в Европе и работал в «Ред Булл»

«Я оказался в “РБ Лейпциг” с первого дня. Наблюдал, как всё это строится. Они просто собирали лучших — тренеров, докторов, маркетологов. Все самые лучшие кадры шли к ним. Плюс постоянное обучение и внимание к деталям. В Германии есть поговорка: вкладываться не в ноги, а в камни. Вот они это делали. Конечно, тяжело было привлекать талантов с самого начала, однако постепенно выстраивалась философия, которая совершенствовалась и давала свои плоды. Приходили новые люди, которые что-то меняли. Тот же Нагельсман добавил множество своих нюансов. Но фундамент один — агрессия, коллективность, скорости, ставка на молодёжь. Однако проект невозможно осуществить без больших вложений. У “РБ” с этим не возникало проблем — они собрали команду профессионалов, которые жили этим с утра до вечера».