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Футболист «Зенита» Луис Энрике заявил о желании вернуться в «Ботафого»

Бразилец отметил, что ушел в «Зенит» из-за владельца «Ботафого» Джона Текстора.

Источник: ФК "Зенит"

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июня. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Луис Энрике заявил, что хочет вернуться в бразильский «Ботафого». Комментарий футболиста приводит портал Globo со ссылкой на подкаст Podpah.

Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года.

«Я хочу вернуться и вижу, что команда снова становится сильнее, преуспевает. Я слежу за ней, хожу на игры, хочу вернуться. Я хотел остаться. Но Джон Текстор (владелец “Ботафого” — прим. ТАСС) не стал с нами сотрудничать», — сказал Энрике.

Энрике 24 года. В составе «Ботафого» в прошлом сезоне он стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес. Ранее футболист выступал за испанский «Бетис» и бразильский «Флуминенсе».