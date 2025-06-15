Футболист «Зенита» Луис Энрике заявил о желании вернуться в «Ботафого»

«Я хочу вернуться и вижу, что команда снова становится сильнее, преуспевает. Я слежу за ней, хожу на игры, хочу вернуться. Я хотел остаться. Но Джон Текстор (владелец “Ботафого” — прим. ТАСС) не стал с нами сотрудничать», — сказал Энрике.