Будущий тренер ЦСКА сотворил чудо в Швейцарии. Его путь похож на путь экс-босса «Спартака»

Болельщики со стажем, возможно, помнят Челестини по чемпионатам Франции и Испании нулевых: и там, и там он суммарно провёл свыше 100 матчей — за «Марсель» с «Труа» и за «Хетафе» с «Леванте». С марсельцами Фабио доходил до финала Кубка УЕФА — 2003/2004, то есть за год до триумфа ЦСКА. Но уступил там «Валенсии». Ещё будущий армейский тренер отметился на Евро-2004, где играл с Хорватией и Англией. Всего за сборную Швейцарии у бывшего опорника 35 выходов на поле.