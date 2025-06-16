Сторожук назначен главным тренером футбольного клуба «Ахмат»

«Ахмат» по итогам сезона занял 14-е место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). По результатам стыковых матчей с екатеринбургским «Уралом» грозненская команда сохранила прописку в элитном дивизионе на следующий сезон. После первой встречи (2:1 в пользу «Урала») в отставку с поста главного тренера «Ахмата» подал Сергей Ташуев. К ответному матчу (2:0) команду готовил штаб под руководством Федора Щербаченко.