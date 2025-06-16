Сторожук назначен главным тренером футбольного клуба «Ахмат»

ГРОЗНЫЙ, 16 июня. /ТАСС/. Александр Сторожук назначен на пост главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба «Ахмата».
Соглашение со специалистом рассчитано на три года.
«Ахмат» по итогам сезона занял 14-е место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). По результатам стыковых матчей с екатеринбургским «Уралом» грозненская команда сохранила прописку в элитном дивизионе на следующий сезон. После первой встречи (2:1 в пользу «Урала») в отставку с поста главного тренера «Ахмата» подал Сергей Ташуев. К ответному матчу (2:0) команду готовил штаб под руководством Федора Щербаченко.
Сторожуку 43 года. С 2023 года он был главным тренером тульского «Арсенала». Ранее специалист возглавлял «Краснодар» и «Афипс» из Краснодарского края.