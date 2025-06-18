«Лусиано не слабее Даку. “Зениту” нужен хавбек уровня Кисляка». Мнение Орлова

Стоит ли возвращать Сергеева, вновь заключать с ним контракт? Не уверен. Да, он забивал, приносил определенную пользу. Но в условиях жесткой конкуренции Иван нередко оказывался в запасе и немного затухал, терял уверенность в себе. В «Крыльях» он себя отлично проявил. Может быть, ему стоит остаться пока там? Его возможный переход в «Динамо»? Логика в этом трансфере просматривается. Карпин знает Сергеева по сборной. У бело-голубых пока нет основного центрфорварда. Тюкавин еще несколько месяцев будет восстанавливаться. Так что все возможно. Гладышев все-таки действует справа, а не в центре.