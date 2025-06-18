«Лусиано не слабее Даку. “Зениту” нужен хавбек уровня Кисляка». Мнение Орлова

— Даку не перейдет в «Зенит». Трансфер не состоится. По каким причинам? Мне сложно сказать. Это уже, что называется, внутренняя кухня клуба. Конечно, он усилил бы питерцев. Качественный форвард! Его игра за «Рубин» говорит сама за себя. Но что поделать.
В «Зените» есть Лусиано. На мой взгляд, он не слабее Даку. Они сопоставимы по уровню. Есть сильные фланги. Луис Энрике сразу пришелся ко двору. Педро набирает, растет как на дрожжах. Так что, в принципе, атакующая линия сине-бело-голубых укомплектована.
Соболев и Кассьерра? Считаю, после перехода Соболева Кассьерра потерялся. Стал получать меньше игрового времени. Это проблема. Но тут уже решать тренерам. Им нужно самим определиться, как совместить всех на поле, кого оставлять в запасе, кого выпускать.
Стоит ли возвращать Сергеева, вновь заключать с ним контракт? Не уверен. Да, он забивал, приносил определенную пользу. Но в условиях жесткой конкуренции Иван нередко оказывался в запасе и немного затухал, терял уверенность в себе. В «Крыльях» он себя отлично проявил. Может быть, ему стоит остаться пока там? Его возможный переход в «Динамо»? Логика в этом трансфере просматривается. Карпин знает Сергеева по сборной. У бело-голубых пока нет основного центрфорварда. Тюкавин еще несколько месяцев будет восстанавливаться. Так что все возможно. Гладышев все-таки действует справа, а не в центре.
Меня больше интересует, приедет ли в команду Cергея Семака бразильский полузащитник Жерсон. Как я понимаю, это должно произойти после клубного чемпионата мира. Посмотрим.
Но ведь «Зениту» нужен еще один хавбек — «бокс-ту-бокс». Такой, каким был в свое время Витсель. Нужно укрепить прежде всего середину поля. Барриос по-прежнему неплох в отборе. Но в подыгрыше-то он не так полезен. И удара поставленного нет, да и редко бьет. А посмотрите на Кисляка в ЦСКА. Какой мальчишка вырос! И в разрушении преуспевает, да еще и забивает. Вот футболист такого плана «Зениту» пригодится.
Барриос потерял мотивацию? Не готов так утверждать. Просто такого контракта, который у него есть в «Зените», он больше нигде не получит. Наверное, Вильмар это тоже понимает.
Возвращение Кузяева? Считаю, «Зениту» пригодился бы тот Далер, который уезжал во Францию. А в какой он сейчас форме? Давно не видел его в деле. И хочет ли он сам играть в России? Может быть, продолжит выступления в Европе.
Будущее Глушенкова в «Зените»? А разве что-то произошло? У него действующий контракт. Никаких заявлений с его стороны в последнее время не было.
Не считаю трансферной неудачей то, что Осипенко в итоге выбрал «Динамо», а не «Зенит». Да, он яркий, немало забивает. Но медленный! Вот он бы, в отличие от Даку, сине-бело-голубых не усилил. Не та скорость, понимаете? Где он раньше выступал? В «Ростове», который занял 8-е место. И сколько мячей дончане пропускали по центру?
Посмотрим, как Осипенко проявит себя в составе бело-голубых. Там стоят совсем другие задачи. Получится ли у Карпина? Валерий Георгич здорово работает с молодыми. Но ведь в «Динамо» есть еще и легионеры. С не самым простым характером. Карраскаль, Бителло, Нгамале… Как быстро он найдет общий язык с ними? Поживем — увидим.