Игра в поддавки. Что не так с составом РПЛ-2025/26. Колонка Казакова

Когда загибался нальчикский «Спартак», у Юрия Красножана была мечта, чтобы футбольные деньги от госкорпораций шли в единую кубышку, а потом распределялись лигой на все 16 членов РПЛ в каких-то долях — потому что в дотационном регионе иначе не выжить. Но бывает, что клуб, как те же Нальчик или «Тамбов», спортивными результатами опережает на коротком отрезке положение дел в крае, но потом стремительно падает вниз.