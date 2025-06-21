Игра в поддавки. Что не так с составом РПЛ-2025/26. Колонка Казакова

«Химки». Теперь «Торпедо». Ранее «Тамбов», «Ротор». Еще раньше — «Тосно».
Задумаешься — и кажется, что идея о закрытой футбольной лиге по подобию КХЛ (с современными аренами, серьезными бюджетами и возможностью долгого планирования) не настолько и абсурдна.
Но это эмоции, конечно. История «Химок» — одно, происходящее с «Торпедо» — другое, да и у «Тамбова» с «Ротором» разные судьбы.
Прав был классик, что все несчастные несчастливы по-своему.
Просто реакция на следственные действия в «Торпедо» такая — непонимание, что именно происходит и чем конкретно это грозит клубу.
«Химки» сразу же после выхода в РПЛ увольняли тренера Андрея Талалаева, выплачивая триумфатору десятки миллионов рублей, чтобы менее чем через год долги перед игроками пытались закрыть всем футбольным миром.
«Торпедо» после возвращения в РПЛ обнаружило у себя в офисе людей в погонах. А руководство черно-белых ночевало на Петровке, 38.
Тишь и благодать премьер-лиге только снятся. И все чаще в такие минуты слышны голоса: а кто идет наверх, что за очередной кошмар нас всех ждет? А на самом деле все не так плохо.
Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» — самые наглядные тому подтверждения. Клубы готовились к повышению заранее — и им, откровенно говоря, повезло, что в обоих регионах все хорошо с инфраструктурой. Тольяттинцы перебрались в РПЛ на самарский стадион — наследие ЧМ-2018, дагестанцы разместились на не менее прекрасной арене, на открытие которой привезли Шер и Флоу Райда — тогда в Махачкале денег на футбол не жалели.
«Пари НН», изменивший статус Нижнего от города с командой-лифтом между двумя лигами до молодежной столицы страны, где клуб останется в РПЛ несмотря ни на что.
«Сочи», сумевший за год вернуться в премьер-лигу и сохранивший тренера-испанца с красивым резюме. Это только те, кто сразу приходит на ум.
А есть еще «Факел», лучше всех в России умеющий жить по средствам. «Рубин», прогрессирующий при Рашиде Рахимове, поступательно шагая от разочарования к медальным амбициям. «Оренбург», запутавшийся в смене тренеров, но снова готовый вернуться наверх. «Балтика», от которой, как говорят в футбольном мире, не отвернется «Ростех».
Проблемных клубов стало меньше — если говорить о тех, кто участвует в турнире РПЛ в последние годы. Уровень прочности вырос, в том числе из-за завышенных по сравнению с Европой требований к инфраструктуре. Уровень безрассудства упал. Просто оказалось, что частные деньги не являются гарантией успешности команды, хотя еще недавно этот тезис звучал очень громко.
Но «Торпедо» сейчас запуталось само и запутало нас. «Москва», «Тосно», «Химки», «Анжи», «Алания» рухнули, когда у их владельцев кончались либо деньги, либо терпение. Это надо быть Сергеем Галицким, чтобы еще десять лет назад начать решать вопрос, как «Краснодар» будет существовать после него.
Не будь участия властей, не факт, что остались бы на плаву «Крылья», «Ростов» или тот же «Пари НН». Когда за плечами при этом еще и стоит мощная корпорация, то жить проще. Если клуб не имеет такого покровителя, отвечать приходится губернатору, и в регионе, где любят футбол, просто так от болельщиков не отделаться.
Когда загибался нальчикский «Спартак», у Юрия Красножана была мечта, чтобы футбольные деньги от госкорпораций шли в единую кубышку, а потом распределялись лигой на все 16 членов РПЛ в каких-то долях — потому что в дотационном регионе иначе не выжить. Но бывает, что клуб, как те же Нальчик или «Тамбов», спортивными результатами опережает на коротком отрезке положение дел в крае, но потом стремительно падает вниз.
И мы тогда начинаем говорить о кризисе, о том, что лиге как-то надо быть аккуратнее, а РФС жестче — потом все забывается до нового случая.
Главное — не ровнять всех под одну гребенку. И не играть в традиционную игру, уничижая собственный же продукт.
Илья Казаков