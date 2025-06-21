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Аршавин считает Кордобу, Агкацева и Батракова лучшими футболистами прошедшего сезона РПЛ

Также бывший нападающий сборной России выделил Эсекьэля Барко и Манфреда Угальде.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий Джон Кордоба и вратарь Станислав Агкацев из «Краснодара», а также полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков были лучшими футболистами прошедшего сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России Андрей Аршавин.

«Скорее всего, это Джон Кордоба, Станислав Агкацев, мне кажется, много внес для “Краснодара”. В остальном — Эсекьэль Барко, Манфред Угальде. Угальде хорошо сыграл первую часть сезона, но стал лучшим бомбардиром. Алексей Батраков здорово сыграл. Но если выделять тройку, то назову Кордобу, Агкацева, Батракова», — сказал Аршавин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.