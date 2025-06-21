Аршавин рассказал, что ему было бы интересно пройти стажировку у Карпина в «Динамо»

«Мы с ним это не обсуждали. Может быть, в целом было бы интересно. Хотя, с другой стороны, я видел его тренировки, когда мы с “Кайратом” и “Ростовом” жили в одной гостинице. Но сейчас просто нет свободного времени, чтобы вне рамок каких-то требований, как для лицензии в Российском футбольном союзе, ездить куда-то. И так очень плотный график», — сказал Аршавин.