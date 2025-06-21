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Аршавин рассказал, что ему было бы интересно пройти стажировку у Карпина в «Динамо»

В марте бывший футболист сборной России получил тренерскую лицензию.

Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Бронзовому призеру чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрею Аршавину было бы интересно пройти стажировку в московском «Динамо» у Валерия Карпина, но времени на это пока нет. Об этом Аршавин рассказал в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В марте 2025 года Аршавин сообщил, что получил тренерскую лицензию.

«Мы с ним это не обсуждали. Может быть, в целом было бы интересно. Хотя, с другой стороны, я видел его тренировки, когда мы с “Кайратом” и “Ростовом” жили в одной гостинице. Но сейчас просто нет свободного времени, чтобы вне рамок каких-то требований, как для лицензии в Российском футбольном союзе, ездить куда-то. И так очень плотный график», — сказал Аршавин.

Аршавину 44 года, он является обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России в составе «Зенита». По ходу карьеры он также выступал за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.