Аршавин рассказал, что ему было бы интересно пройти стажировку у Карпина в «Динамо»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Бронзовому призеру чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрею Аршавину было бы интересно пройти стажировку в московском «Динамо» у Валерия Карпина, но времени на это пока нет. Об этом Аршавин рассказал в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В марте 2025 года Аршавин сообщил, что получил тренерскую лицензию.
«Мы с ним это не обсуждали. Может быть, в целом было бы интересно. Хотя, с другой стороны, я видел его тренировки, когда мы с “Кайратом” и “Ростовом” жили в одной гостинице. Но сейчас просто нет свободного времени, чтобы вне рамок каких-то требований, как для лицензии в Российском футбольном союзе, ездить куда-то. И так очень плотный график», — сказал Аршавин.
Аршавину 44 года, он является обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России в составе «Зенита». По ходу карьеры он также выступал за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.