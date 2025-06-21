Карпин призвал не торопиться делать звезду из Гладышева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Футболист московского «Динамо» Ярослав Гладышев должен сначала показать стабильно высокий уровень в клубе, чтобы его можно было считать звездным игроком. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин.
10 июня Гладышев забил четыре гола за сборную России в товарищеском матче против сборной Белоруссии (4:1).
«Пускай он сначала заиграет конкретно в “Динамо”, — сказал Карпин. — Для начала. На хорошем уровне он сыграл весну — три месяца. Даже в начале этого сезона не всегда попадал в состав, а весну провел на хорошем уровне. Но это надо закреплять. Поэтому пока еще рано говорить про какой-то другой уровень. Для начала здесь надо закрепиться».
Гладышеву 22 года, ранее он подписал новый контракт с «Динамо» до 2030 года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.