Карпин призвал не торопиться делать звезду из Гладышева

«Пускай он сначала заиграет конкретно в “Динамо”, — сказал Карпин. — Для начала. На хорошем уровне он сыграл весну — три месяца. Даже в начале этого сезона не всегда попадал в состав, а весну провел на хорошем уровне. Но это надо закреплять. Поэтому пока еще рано говорить про какой-то другой уровень. Для начала здесь надо закрепиться».