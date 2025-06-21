Жуков считает, что Станковичу надо быть спокойнее и не срываться на судей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главному тренеру московского «Спартака» Деяну Станковичу надо быть более спокойным и не срываться на судей. Такое мнение ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России, спартаковский болельщик Александр Жуков.
«Станковичу надо спокойнее ко всему относиться. Без реакций излишних. Тем более на судей срываться — это бессмысленное занятие совершенно. А так в какой-то момент у него все хорошо получалось, и в новом сезоне надо вернуться к той игре, которая была в конце прошлого года», — сказал Жуков.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.