Жуков считает, что Станковичу надо быть спокойнее и не срываться на судей

«Станковичу надо спокойнее ко всему относиться. Без реакций излишних. Тем более на судей срываться — это бессмысленное занятие совершенно. А так в какой-то момент у него все хорошо получалось, и в новом сезоне надо вернуться к той игре, которая была в конце прошлого года», — сказал Жуков.