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Жуков считает, что Станковичу надо быть спокойнее и не срываться на судей

По мнению первого вице-спикера Госдумы, «Спартаку» необходимо вернуться к той игре, которую команда показывала в конце 2024 года.

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главному тренеру московского «Спартака» Деяну Станковичу надо быть более спокойным и не срываться на судей. Такое мнение ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России, спартаковский болельщик Александр Жуков.

«Станковичу надо спокойнее ко всему относиться. Без реакций излишних. Тем более на судей срываться — это бессмысленное занятие совершенно. А так в какой-то момент у него все хорошо получалось, и в новом сезоне надо вернуться к той игре, которая была в конце прошлого года», — сказал Жуков.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.