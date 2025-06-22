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Азиатский клуб отказался от матча со «Спартаком»

Клуб из Таджикистана «Истиклол» отказался от проведения товарищеского матча со «Спартаком» в Москве. Слова генерального директора команды Шахзода Сулаймонова приводит Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«Нам поступало предложение от “Спартака” сыграть товарищеский матч в Москве, но мы отказались от этого варианта. Многие игроки “Истиклола” в это время были бы в отпуске и мы бы не смогли собрать состав для поездки в Москву», — заявил он.

В данный момент «Истиклол» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Таджикистана.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».