Тренерский штаб Станковича в «Спартаке» пополнил экс-игрок «Крыльев»

Срок соглашения с 45-летним специалистом не уточняется. Он занял пост первого ассистента главного тренера, которым является его бывший партнер по сборной Сербии Деян Станкович.
«Красно-белые» отмечают, что Джорджевич владеет русским языком и проходит обучение на лицензию УЕФА категории Pro. В качестве тренера он работал с юношескими командами шведского «Кальмара», был ассистентом в «Хаммарбю», юношеской сборной Сербии и «Аль-Васле» из ОАЭ.
Будучи игроком, Джорджевич выступал на позиции защитника за сербские «Обилич» и «Партизан», японский «Джеф Юнайтед», шведские «Кальмар» и «Бергу», а также представлял самарские «Крылья Советов», в составе которых провел 54 матча и забил пять голов.