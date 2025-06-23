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Тренерский штаб Станковича в «Спартаке» пополнил экс-игрок «Крыльев»

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Серб Ненад Джорджевич вошел в тренерский штаб московского «Спартака», сообщается на сайте футбольного клуба.

Источник: Спорт РИА Новости

Срок соглашения с 45-летним специалистом не уточняется. Он занял пост первого ассистента главного тренера, которым является его бывший партнер по сборной Сербии Деян Станкович.

«Красно-белые» отмечают, что Джорджевич владеет русским языком и проходит обучение на лицензию УЕФА категории Pro. В качестве тренера он работал с юношескими командами шведского «Кальмара», был ассистентом в «Хаммарбю», юношеской сборной Сербии и «Аль-Васле» из ОАЭ.

Будучи игроком, Джорджевич выступал на позиции защитника за сербские «Обилич» и «Партизан», японский «Джеф Юнайтед», шведские «Кальмар» и «Бергу», а также представлял самарские «Крылья Советов», в составе которых провел 54 матча и забил пять голов.