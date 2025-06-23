Тренерский штаб Станковича в «Спартаке» пополнил экс-игрок «Крыльев»

«Красно-белые» отмечают, что Джорджевич владеет русским языком и проходит обучение на лицензию УЕФА категории Pro. В качестве тренера он работал с юношескими командами шведского «Кальмара», был ассистентом в «Хаммарбю», юношеской сборной Сербии и «Аль-Васле» из ОАЭ.