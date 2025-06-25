Тренер «Рубина» рассказал о сложностях футболиста Тахери с выездом из Ирана

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Футболист казанского «Рубина» Касра Тахери пока не может вернуться из Ирана, клуб находится с ним на связи. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Рашид Рахимов.
«Вы знаете ситуацию, которая происходит сейчас в Иране. Ему очень сложно выехать, сделать это он не может по определенным обстоятельствам. Мы надеемся, сейчас он вернется в свой город и уже оттуда доедет до границы с Арменией. Мы все время на связи. Должен приехать, надеемся на это», — сказал Рахимов.
Главный тренер команды также сообщил дату возвращения албанского нападающего Мирлинда Даку: «У него после сборной должна быть пауза, ему дали до 28-го отдохнуть, дальше он должен вернуться и тренироваться, — сказал Рахимов. — Я разговаривал с Даку, я ему сказал, что ему сейчас вообще ни о чем не нужно думать, нужно отдохнуть, потому что после сборной он не отдыхал. Вы знаете все события, которые происходили. Не забивать голову всеми этими моментами, вернуться отдохнувшим, а дальше уже посмотрим».