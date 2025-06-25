Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Мамелоди Сандаунз
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.38
П2
2.20
Футбол. Зарубежный
22:00
Боруссия Д
:
Ульсан
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.24
П2
13.00
Футбол. Зарубежный
26.06
Интер
:
Ривер Плейт
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.14
П2
4.10
Футбол. Зарубежный
26.06
Урава Ред Даймонд
:
Монтеррей
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.06
П2
1.70
Футбол. Зарубежный
завершен
Эсперанс
0
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Фламенго
1
П1
X
П2

Тренер «Рубина» рассказал о сложностях футболиста Тахери с выездом из Ирана

По словам Рашида Рахимова, клуб постоянно находится на связи с игроком.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Футболист казанского «Рубина» Касра Тахери пока не может вернуться из Ирана, клуб находится с ним на связи. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Рашид Рахимов.

«Вы знаете ситуацию, которая происходит сейчас в Иране. Ему очень сложно выехать, сделать это он не может по определенным обстоятельствам. Мы надеемся, сейчас он вернется в свой город и уже оттуда доедет до границы с Арменией. Мы все время на связи. Должен приехать, надеемся на это», — сказал Рахимов.

Главный тренер команды также сообщил дату возвращения албанского нападающего Мирлинда Даку: «У него после сборной должна быть пауза, ему дали до 28-го отдохнуть, дальше он должен вернуться и тренироваться, — сказал Рахимов. — Я разговаривал с Даку, я ему сказал, что ему сейчас вообще ни о чем не нужно думать, нужно отдохнуть, потому что после сборной он не отдыхал. Вы знаете все события, которые происходили. Не забивать голову всеми этими моментами, вернуться отдохнувшим, а дальше уже посмотрим».