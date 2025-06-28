«Торпедо» с большой долей вероятности вылетит из РПЛ из-за скандала

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) создает специальную комиссию для разбора этого дела, куда войдут также представители силовых структур. Карпов отмечает, что для «Торпедо» существует три варианта развития событий. Первый заключается в том, что клуб будет дисквалифицирован из всех соревнований. При втором команду лишат 15 очков, что приведет к опусканию клуба в турнирной таблице Первой лиги (клуб по итогам сезона стал вторым и вышел в Российской премьер-лигу). В качестве третьего варианта рассматривается штраф в размере 50 млн рублей.