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Смолов пока не думает о работе в политической сфере после окончания карьеры

Ранее нападающий сообщил, что пока планирует продолжать играть в футбол.

Источник: ФК "Краснодар"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Футболист Федор Смолов пока не заинтересован в работе в политической сфере по окончании спортивной карьеры. Об этом Смолов рассказал ТАСС.

В пятницу Смолов заявил журналистам, что еще хочет продолжать карьеру игрока.

«На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна», — сказал Смолов.

Смолову 35 лет, он выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год, летом 2024 года он вернулся в клуб. В его составе нападающий забил 68 голов в 125 матчах, став лучшим бомбардиром в истории команды. В сезоне-2024/25 Смолов вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду.

По ходу карьеры Смолов также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» нападающий дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.