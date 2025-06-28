Смолов пока не думает о работе в политической сфере после окончания карьеры

Смолову 35 лет, он выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год, летом 2024 года он вернулся в клуб. В его составе нападающий забил 68 голов в 125 матчах, став лучшим бомбардиром в истории команды. В сезоне-2024/25 Смолов вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду.