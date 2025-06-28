Меликов поддержал решение наказать участников драки «Динамо» и «Краснодара»

«Президент “Динамо” Гаджи Гаджиев уже обсудил ситуацию с президентом клуба “Краснодар” Сергеем Галицким. Принято самое верное решение — наказать тех игроков, которые позволили эмоциям взять верх. Я полностью поддерживаю эту позицию: меры в отношении тех, кто участвовал в этой потасовке, должны быть приняты. Ведь каждый из них — не просто футболист, он лицо клуба, и от него зависит репутация махачкалинского “Динамо” и всего дагестанского футбола», — написал Меликов в своем Telegram-канале.