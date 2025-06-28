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Меликов поддержал решение наказать участников драки «Динамо» и «Краснодара»

Меликов: игроков махачкалинского «Динамо» и «Краснодара» накажут за потасовку.

Источник: ФК "Краснодар"

МАХАЧКАЛА, 28 июн — РИА Новости. Президенты махачкалинского «Динамо» и «Краснодара» приняли решение наказать футболистов, участвовавших в массовой драке во время товарищеского матча команд, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов и отметил, что он поддерживает такую позицию.

В пятницу футболисты «Краснодара» и «Динамо» устроили массовую потасовку во время товарищеского матча на поле «быков». Инцидент произошел на 39-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу махачкалинского клуба. Игроки команд сбежались в центре поля, после чего началась массовая потасовка. По итогам эпизода с поля были удалены два футболиста «Краснодара», у «Динамо» красные карточки получили три игрока. «Краснодар» победил со счетом 4:1.

«Президент “Динамо” Гаджи Гаджиев уже обсудил ситуацию с президентом клуба “Краснодар” Сергеем Галицким. Принято самое верное решение — наказать тех игроков, которые позволили эмоциям взять верх. Я полностью поддерживаю эту позицию: меры в отношении тех, кто участвовал в этой потасовке, должны быть приняты. Ведь каждый из них — не просто футболист, он лицо клуба, и от него зависит репутация махачкалинского “Динамо” и всего дагестанского футбола», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Глава республики отметил, что товарищеский матч в принципе не предполагает такого накала эмоций, тем более с клубом «Краснодар», с которым Дагестан «связывают самые искренние добрые отношения». Он выразил надежду на то, что эта ситуация станет для всех уроком, и подчеркнул, что подобное не должно повториться.