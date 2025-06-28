«Торпедо» проведет большинство домашних матчей РПЛ на «Арене-Химки»

Также Синяев, о назначении которого на пост гендиректора «Торпедо» было объявлено 27 июня, заявил, что клуб не испытывает финансовых проблем. «Необходимо отдельно подчеркнуть, что наш клуб финансово стабилен и не испытывает никаких материальных проблем. Подготовка команды к новому сезону осуществляется в полном соответствии с заранее составленным нашим тренерским штабом планом. До завершения летнего межсезонья запланировано проведение еще трех контрольных матчей. “Торпедо” продолжает вести активную деятельность на трансферном рынке, в ближайшее время команда будет усилена — работа в этом направлении также идет в плановом режиме», — сказал Синяев.