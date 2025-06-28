«Торпедо» проведет большинство домашних матчей РПЛ на «Арене-Химки»

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Большинство домашних матчей московского «Торпедо» в сезоне-2025/26 Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет на «Арене-Химки». Об этом заявил генеральный директор черно-белых Сергей Синяев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.
«В новом сезоне большую часть домашних игр черно-белые проведут на “Арене-Химки”. Руководство арены уведомило наш клуб, что в летнюю паузу на этом стадионе производится замена газона с натурального на искусственный, все работы будут завершены к началу сезона. Строительство нашей новой арены на Восточной улице продолжается: ранее озвученные сроки готовности и сдачи объекта будут соблюдены. Ни о каких перебоях и проблемах с финансированием строительных работ речи нет», — сказал Синяев.
Также Синяев, о назначении которого на пост гендиректора «Торпедо» было объявлено 27 июня, заявил, что клуб не испытывает финансовых проблем. «Необходимо отдельно подчеркнуть, что наш клуб финансово стабилен и не испытывает никаких материальных проблем. Подготовка команды к новому сезону осуществляется в полном соответствии с заранее составленным нашим тренерским штабом планом. До завершения летнего межсезонья запланировано проведение еще трех контрольных матчей. “Торпедо” продолжает вести активную деятельность на трансферном рынке, в ближайшее время команда будет усилена — работа в этом направлении также идет в плановом режиме», — сказал Синяев.
По итогам сезона-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в Мелбет — Первой лиге и заработало право на выступление в следующем розыгрыше высшего дивизиона чемпионата России.
Ранее ТАСС сообщал, что совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча. 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева и Скородумова, а третий фигурант — бухгалтер клуба Ирина Волкова — отправлена под домашний арест. Всем фигурантам дела вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.