«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче

Максим Ненахов забил первый гол в этом матче и обеспечил красно-зелёным преимущество на 32-й минуте. Алексей Батраков после этого удвоил преимущество на 37-й минуте. Маттео Алинви на 48-й минуте отыграл один мяч «Арсенала» и сократил отставание в счёте. На 71-й минуте Кирилл Большаков установил равенство на табло. Победный гол «Локомотива» забил Александр Сильянов на 90-й минуте.