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«Динамо» намерено серьезно оштрафовать иностранного футболиста

К колумбийскому полузащитнику московского «Динамо» Хорхе Карраскалю будут применены серьезные дисциплинарные санкции из-за того, что игрок не явился вовремя на сбор клуба. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил генеральный директор команды Павел Пивоваров.

Источник: Соцсети

«Хорхе вылетел, ожидаем его в Москве сегодня вечером. К нему уже применены серьезные штрафные санкции», — заявил он.

17 июня футболисты «Динамо» прошли медосмотр.

До этого журналист Пабло Оливейра сообщил в социальной сети X, что футболист согласовал контракт с бразильским «Фламенго».

Летом 2023 года Карраскаль перешел в московское «Динамо», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила €7 млн.

В Россию Карраскаль переехал в феврале 2022 года, когда на правах аренды перешел в московский ЦСКА из аргентинского «Ривер Плейта». 26 февраля 2022 года в матче против московского «Спартака» он дебютировал в чемпионате России. 20 марта 2022 года футболист забил первый мяч за ЦСКА в ворота «Рубина» (6:1). 20 мая 2022 года клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта» и заключил с ним контракт до 2026 года.