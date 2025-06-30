Артём Дзюба назвал имена трёх лучших футболистов прошедшего сезона РПЛ

«Первый — Агкацев, второй — Сперцян, третий — Кордоба. Заслуженно, больше некого выделить», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Напомним, ранее РПЛ признала колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом минувшего чемпионата. Ещё один игрок «быков» Станислав Агкацев был признан лучшим вратарём турнира. Также свою награду получил Эдуард Сперцян. Капитан чёрно-зелёных в третий раз подряд стал лучшим полузащитником Российской Премьер-Лиги.
Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.Читать дальше