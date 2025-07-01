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Дзюба объяснил, почему он и Овечкин продолжают карьеры

Лучший бомбардир в истории российского футбола отметил, что они продолжают играть за свое наследие.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба продолжает карьеру ради того, чтобы оставить наследие в спорте, как и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин. Об этом форвард «Акрона» рассказал ТАСС.

Дзюба в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной, Овечкин — лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги. У обоих спортсменов контракты с их клубами будут действовать еще год.

«Мы спорту уделили все свое детство, молодость и всю свою зрелость. Поэтому сейчас играем просто за свое наследие, получаем от этого удовольствие», — сказал Дзюба о своей и Овечкина мотивации продолжать карьеру.

Дзюбе 36 лет, в июне он продлил контракт с «Акроном» до конца сезона-2025/26. В марте игрок вышел на первое место по количеству забитых мячей среди российских футболистов. Десятью днями позже Дзюба опередил Александра Кержакова и по голам, забитым в составе сборной России.

Овечкину 39 лет, в апреле он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Сейчас на счету российского форварда «Вашингтона» 897 заброшенных шайб.

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