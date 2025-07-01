Митрофанов рассказал о расследовании обвинений в адрес футболиста Писарского

«Я впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист, приходя на мероприятия и еще не зная, какие вопросы будут заданы, приносит результаты своего полиграфа. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами некого своего полиграфа. Мы приняли его показания», — добавил он.