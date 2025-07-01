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Митрофанов рассказал о расследовании обвинений в адрес футболиста Писарского

Игрока подозревают в ставках на матч со своим участием.

Источник: ФК «Сочи»

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Департамент защиты игры проводит расследование обвинений в адрес футболиста «Сочи» Владимира Писарского, которого подозревают в совершении ставок на матчи своей команды. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Писарского обвиняют в потенциальной ставке на матч со своим участием. Речь идет о первой стыковой встрече «Сочи» с «Пари НН» (1:2) за право выступать в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку.

«Я могу сказать, что производится расследование департаментом защиты игры, — сказал Митрофанов. — Почти каждый год принимаем решение по футболистам о незаконной букмекерской деятельности. Есть информация от букмекерской компании, определенные показания от игрока. Когда комитет посчитает, то будет решение. Следующее заседание будет 3 июля, насколько я понимаю».

«Я впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист, приходя на мероприятия и еще не зная, какие вопросы будут заданы, приносит результаты своего полиграфа. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами некого своего полиграфа. Мы приняли его показания», — добавил он.

«Сочи» в ответном матче одержал победу со счетом 3:1 и вернулся в РПЛ.