Митрофанов рассказал о расследовании обвинений в адрес футболиста Писарского

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Департамент защиты игры проводит расследование обвинений в адрес футболиста «Сочи» Владимира Писарского, которого подозревают в совершении ставок на матчи своей команды. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Писарского обвиняют в потенциальной ставке на матч со своим участием. Речь идет о первой стыковой встрече «Сочи» с «Пари НН» (1:2) за право выступать в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку.
«Я могу сказать, что производится расследование департаментом защиты игры, — сказал Митрофанов. — Почти каждый год принимаем решение по футболистам о незаконной букмекерской деятельности. Есть информация от букмекерской компании, определенные показания от игрока. Когда комитет посчитает, то будет решение. Следующее заседание будет 3 июля, насколько я понимаю».
«Я впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист, приходя на мероприятия и еще не зная, какие вопросы будут заданы, приносит результаты своего полиграфа. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами некого своего полиграфа. Мы приняли его показания», — добавил он.
«Сочи» в ответном матче одержал победу со счетом 3:1 и вернулся в РПЛ.