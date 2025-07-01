Оправдает ли Заболотный надежды «Спартака»?

Вы тоже удивились, что тренер «Спартака» Деян Станкович настойчиво приглашал нападающего «Ростова» Николая Комличенко? Трансфер игрока в «Локомотив» еще больше закрутил сюжет: «Спартак» подписал 34-летнего Антона Заболотного, который отказал «Краснодару».
Многих шокирует востребованность Заболотного среди амбициозных клубов: не топ-бомбардир, забил десять за сезон только в «Сочи»-2020/21 Владимира Федотова, но перед «Химками» и «Спартаком» уже поиграл за «Зенит» и ЦСКА.
Контекст заставляет присмотреться к Заболотному внимательнее:
- рекордсмен современной РПЛ по выигранным верховым единоборствам (статистика с сезона-2017/18). В этом сезоне 205 побед в дуэлях (предыдущий максимум — 157 у Дмитрия Чистякова-2019/20). В топ-10 европейских лиг больше лишь у двух нападающих, но у россиянина наивысший процент успешности (60,27% при среднем показателе нападающих в 41%);
- лидер РПЛ по передачам головой в пересчете на 90 минут;
- с момента появления Заболотного в РПЛ только Дзюба и Александр Соболев чаще били головой;
- забил 12 голов из 42 в РПЛ после 75-й минуты. С сезона-2017/18 у Заболотного 8 мячей с 80-й без учета пенальти, на этом отрезке результативнее новичка «Спартака» только Квинси Промес (13) и Дзюба (10);
- ключевой нападающий для бесконечно навешивающих «Химок»: набрал 6+5, 2+3 из них — головой;
- был нетоксичным запасным в «Зените», подменял Федора Чалова в ЦСКА, едва не стал дублером Джона Кордобы в «Краснодаре» — его амбиции явно ниже, чем у Комличенко и 25-летнего Егора Голенкова, которые мечтают о старте.
Вывод: Заболотный — недорогой таранный нападающий под взлом силовых автобусов, который разгрузит Манфреда Угальде и Ливая Гарсию в Кубке и поможет при определенных сценариях в РПЛ.
Не противоречит ли такой форвард стилю «Спартака»?
1. Весной «Спартак» постоянно отыгрывался во вторых таймах: мучительно пробивался с «Рубином» (1:2), топтался около ворот «Ахмата» (0:0), навалился с «Махачкалой» (1:2), все же переломил «Акрон» (3:2), но не подступился к «Динамо» (0:2).
Зачастую Станкович не мог освежить нападение в концовках, если в старте одновременно выпускал Угальде и Гарсию. В критические моменты штрафную дополнительно нагружал полузащитник Кристофер Мартинс, но у скамейки «Спартака» нет дополнительных силовых ресурсов.
Заболотный даст необходимую мощь, особенно на радиоуправляемых кроссах левого вингера Маркиньоса.
2. Трансфер упростит попадание в лимит на легионеров. Сейчас вратарь Александр Максименко и опорный полузащитник Наиль Умяров — стопроцентные игроки старта, тогда как по третьему российскому игроку достаточно вопросов: правый защитник Даниил Денисов вызывает опасения защитой и примитивными подключениями, а восьмерка Данил Пруцев уступает в габаритах Мартинсу. Если «Спартак» купит легионера, Заболотный станет дополнительной опцией для обхода ограничений.
Однако я не уверен, что Заболотный станет идеальным штурмовиком для Станковича.
Заболотный никогда не был джокером: забил 12 голов после 75-й, но лишь дважды со скамейки (еще два раза в Кубке России за ЦСКА). Он слишком зависим от партнеров и не в состоянии решать в одиночку и среди хаоса, требуется четкая интеграция.
Заболотному важно осознавать, что в него верят. В «Зените» он погас из-за сияния Дзюбы и троллинга болельщиков. А в «Химках», получив место в старте, провел великолепный сезон.
В «Сочи» Федотов вывел нападающего из депрессии и нашел подходящую роль в ЦСКА рядом с Чаловым — да, он был резервистом, но на него рассчитывали. Доверие мотивировало, Антон давил защитников, в основном помогал дисциплиной и характером, а не созиданием.
«Спартак» сделал специфический выбор. Заболотный придаст мощи атакам «Спартака», будет вспахивать штрафную и помогать на стандартах. Однако не факт, что потянет роль спасителя на 90-й минуте, выходя с лавки.
Если «Спартак» будет нестабильным, как и весной, Заболотный может потеряться.
При этом хочется, чтобы у него получилось. Заболотный воспользовался шансом: брал трудолюбием, перезапускал карьеру в ПФЛ и после «Зенита», вышел на пик формы после 30 лет, благодаря чему заслужил играть в середняках и даже быть на вторых-третьих ролях в топ-клубах. Неубиваемость Антона впечатляет.