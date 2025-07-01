Оправдает ли Заболотный надежды «Спартака»?

Заболотный никогда не был джокером: забил 12 голов после 75-й, но лишь дважды со скамейки (еще два раза в Кубке России за ЦСКА). Он слишком зависим от партнеров и не в состоянии решать в одиночку и среди хаоса, требуется четкая интеграция.