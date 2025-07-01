Футболисты ЦСКА обыграли «Партизан» в матче Братского кубка

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 победили сербский «Партизан» в матче Братского кубка. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.
В составе победителей забитыми мячами отметились Кирилл Глебов (15-я минута) и Матвей Кисляк (61). У гостей отличился Милан Роганович (25). На 58-й минуте встречи Огнен Угрешич из «Партизана» забил гол в свои ворота.
Перед началом матча прошла минута молчания в память о Георгии Кодзаеве. Ранее во вторник ЦСКА сообщил о кончине воспитанника и скаута селекционного отдела команды. Ему было 27 лет.
Следующий матч на Братском кубке пройдет 4 июля, в нем встретятся московское «Динамо» и «Партизан». На следующий день сыграют ЦСКА и сербский ОФК. «Динамо» в первой игре на турнире переиграло ОФК (4:0).
Братский кубок проводится в третий раз. В 2023 году два матча между собой провели ЦСКА и «Динамо», в 2024-м турнир прошел с участием «Партизана» и ОФК. Как и годом ранее, московским клубам вновь предстоит провести по матчу против каждого из сербских коллективов.