Арбитр Карасев считает прошедший сезон РПЛ самым неудачным в карьере

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Прошедший сезон Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) является для арбитра Сергея Карасева самым неудачным в карьере. Такое мнение он высказал ТАСС.
«Оцениваю сезон как неудачный для себя. Пожалуй, самый неудачный мой сезон в карьере в РПЛ, — сказал Карасев. — Я бы не хотел говорить о причинах, это мое личное мнение. Были травмы мышечные, два раза с игр снимался. Потом вроде вышел, допустил ошибку, психология включается. Травмы, ошибка, пропускаю, такой снежный ком. Не попал в ритм, нужно было два-три правильных решения, вкатился бы, но не получилось».
«Я критику не то чтобы не читаю, просто особо не слежу и не смотрю. Особенно после неудачных решений лучше отключиться. Но я-то сам понимаю, что ошибся. Здесь ошибся, через два тура не доработал, не так увидел. Я себя всегда объективно оцениваю, по голове себя не глажу, поэтому сезон неудачный», — добавил Карасев.
Карасеву 46 лет, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей Международной федерации футбола. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский «Челси» и испанский «Вильярреал» (1:1, 6:5 по пенальти).