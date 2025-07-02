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Арбитр Карасев считает прошедший сезон РПЛ самым неудачным в карьере

Судья отметил, что у него были травмы и серьезные ошибки.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Прошедший сезон Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) является для арбитра Сергея Карасева самым неудачным в карьере. Такое мнение он высказал ТАСС.

«Оцениваю сезон как неудачный для себя. Пожалуй, самый неудачный мой сезон в карьере в РПЛ, — сказал Карасев. — Я бы не хотел говорить о причинах, это мое личное мнение. Были травмы мышечные, два раза с игр снимался. Потом вроде вышел, допустил ошибку, психология включается. Травмы, ошибка, пропускаю, такой снежный ком. Не попал в ритм, нужно было два-три правильных решения, вкатился бы, но не получилось».

«Я критику не то чтобы не читаю, просто особо не слежу и не смотрю. Особенно после неудачных решений лучше отключиться. Но я-то сам понимаю, что ошибся. Здесь ошибся, через два тура не доработал, не так увидел. Я себя всегда объективно оцениваю, по голове себя не глажу, поэтому сезон неудачный», — добавил Карасев.

Карасеву 46 лет, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей Международной федерации футбола. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский «Челси» и испанский «Вильярреал» (1:1, 6:5 по пенальти).

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