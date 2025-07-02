Легенда ЦСКА раскритиковал трансфер Заболотного в «Спартак»

«Не надо было ему в “Спартак” переходить, не впишется он в эту команду. “Спартак” — это команда с игроками, у которых есть хорошая техника, а Заболотный — игрок силового плана. Его нужно обеспечивать мячами, для этого нужны хорошие фланги. На него надо работать. Он хорош тем, что борется за мяч всегда, вот в этом у него преимущество. Не боится борьбы, работает на 100% и делает только то, что умеет делать. А то, что делать не умеет, не делает. Правда, больше он не умеет, чем умеет», — заявил Пономарев.