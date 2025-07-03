Максим Митрофанов: В случае исключения «Торпедо» в сезоне РПЛ останется 15 команд

Мы все, весь футбол, включая «Торпедо» как клуб, стали заложниками этой ситуации. Руководители клуба сейчас подозреваются в том числе в уголовно наказуемых преступлениях. Это серьезные обвинения. Но «Торпедо» как легендарный бренд и болельщики клуба не должны автоматически страдать за действия отдельных лиц. При этом если будут доказаны определенные обстоятельства, то последствия этих действий тоже должны наступить.