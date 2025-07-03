Максим Митрофанов: В случае исключения «Торпедо» в сезоне РПЛ останется 15 команд

Напомним, что владелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор клуба Валерий Скородумов заключены под стражу по подозрению в попытке подкупа судьи одного из весенних матчей первой лиги.
— Существует вероятность снятия «Торпедо» из РПЛ по итогам разбирательств по обвинению в попытках оказания влияния на арбитра? — вопрос Митрофанову.
— Есть регламент и различные санкции. Для начала нужно установить фактор и объем вины. Соответственно, это будет делать контрольно-дисциплинарный комитет. Уже потом КДК предстоит принять решение о применении или неприменении того или иного наказания.
Мы все, весь футбол, включая «Торпедо» как клуб, стали заложниками этой ситуации. Руководители клуба сейчас подозреваются в том числе в уголовно наказуемых преступлениях. Это серьезные обвинения. Но «Торпедо» как легендарный бренд и болельщики клуба не должны автоматически страдать за действия отдельных лиц. При этом если будут доказаны определенные обстоятельства, то последствия этих действий тоже должны наступить.
— 29 июня появилась информация, что РФС якобы посоветовал руководству «Торпедо» в случае снятия клуба с соревнования РПЛ не подавать апелляцию в CAS, угрожая в этом случае отправить команду не в первую лигу, а вообще исключить из профессионального футбола.
— С нынешним генеральным директором «Торпедо» Сергеем Синяевым мы в первый раз общались 1 июля на заседании общего собрания РПЛ. Я понимаю, что помимо него есть еще руководители повыше.
— Вы о других соучредителях «Торпедо» Николае Сторожуке и Владимире Кожаеве?
— Да, но с ними тоже общения как такового у нас не было. Более того, у нас пока нет оснований что-то обсуждать: продолжаем проведение расследования, находимся в контакте с правоохранительными органами и, как только получим необходимый объем информации, передадим дело в КДК.
— Утверждение РФС итогов соревнований прошлого сезона говорит о том, что тему выхода «Торпедо» в РПЛ открутить назад уже нельзя?
— Мы находимся внутри дела, связанного с возможным совершением правонарушения. Поэтому решение, не исключено, последует и после начала нового сезона.
— Получается, снятие «Торпедо» с соревнований возможно уже по ходу сезона?
— Ну если то, в чем его обвиняют, будет доказано после начала соревнований, вы предлагаете это игнорировать?
— Смотря, что игнорировать. Ведь даже если анализировать матчи «Торпедо», которые судил арбитр Максим Перезва, чье имя фигурирует в деле Соболева и Скородумова, то там не обнаружено решений арбитра в пользу автозаводцев. И участвовал ли в этом клуб в целом?
— Смотрите, здесь не важно, участвовал ли… Это имеет значение, но для отдельной квалификации в отношении судей. Здесь главное то, что совершили люди. Или не совершили. Исходя из того, какие обстоятельства установят, будем принимать решения.
— Кто займет место черно-белых в РПЛ в случае снятия с турнира?
— Никто.
— То есть в премьер-лиге останется 15 команд?
— Да.
Алексей Фомин