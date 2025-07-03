Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
05.07
Палмейрас
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.94
X
3.36
П2
2.07
Футбол. Зарубежный
05.07
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.75
П2
3.15
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
0
:
Флуминенсе
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Аль-Хиляль
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2

Максим Митрофанов: В случае исключения «Торпедо» в сезоне РПЛ останется 15 команд

Генеральный секретарь РФС в интервью «СЭ» и «Известиям» рассказал об уголовном деле в отношении руководителей черно-белых.

Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, что владелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор клуба Валерий Скородумов заключены под стражу по подозрению в попытке подкупа судьи одного из весенних матчей первой лиги.

— Существует вероятность снятия «Торпедо» из РПЛ по итогам разбирательств по обвинению в попытках оказания влияния на арбитра? — вопрос Митрофанову.

— Есть регламент и различные санкции. Для начала нужно установить фактор и объем вины. Соответственно, это будет делать контрольно-дисциплинарный комитет. Уже потом КДК предстоит принять решение о применении или неприменении того или иного наказания.

Мы все, весь футбол, включая «Торпедо» как клуб, стали заложниками этой ситуации. Руководители клуба сейчас подозреваются в том числе в уголовно наказуемых преступлениях. Это серьезные обвинения. Но «Торпедо» как легендарный бренд и болельщики клуба не должны автоматически страдать за действия отдельных лиц. При этом если будут доказаны определенные обстоятельства, то последствия этих действий тоже должны наступить.

— 29 июня появилась информация, что РФС якобы посоветовал руководству «Торпедо» в случае снятия клуба с соревнования РПЛ не подавать апелляцию в CAS, угрожая в этом случае отправить команду не в первую лигу, а вообще исключить из профессионального футбола.

— С нынешним генеральным директором «Торпедо» Сергеем Синяевым мы в первый раз общались 1 июля на заседании общего собрания РПЛ. Я понимаю, что помимо него есть еще руководители повыше.

— Вы о других соучредителях «Торпедо» Николае Сторожуке и Владимире Кожаеве?

— Да, но с ними тоже общения как такового у нас не было. Более того, у нас пока нет оснований что-то обсуждать: продолжаем проведение расследования, находимся в контакте с правоохранительными органами и, как только получим необходимый объем информации, передадим дело в КДК.

— Утверждение РФС итогов соревнований прошлого сезона говорит о том, что тему выхода «Торпедо» в РПЛ открутить назад уже нельзя?

— Мы находимся внутри дела, связанного с возможным совершением правонарушения. Поэтому решение, не исключено, последует и после начала нового сезона.

— Получается, снятие «Торпедо» с соревнований возможно уже по ходу сезона?

— Ну если то, в чем его обвиняют, будет доказано после начала соревнований, вы предлагаете это игнорировать?

— Смотря, что игнорировать. Ведь даже если анализировать матчи «Торпедо», которые судил арбитр Максим Перезва, чье имя фигурирует в деле Соболева и Скородумова, то там не обнаружено решений арбитра в пользу автозаводцев. И участвовал ли в этом клуб в целом?

— Смотрите, здесь не важно, участвовал ли… Это имеет значение, но для отдельной квалификации в отношении судей. Здесь главное то, что совершили люди. Или не совершили. Исходя из того, какие обстоятельства установят, будем принимать решения.

— Кто займет место черно-белых в РПЛ в случае снятия с турнира?

— Никто.

— То есть в премьер-лиге останется 15 команд?

— Да.

Алексей Фомин