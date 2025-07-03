Отстранение Писарского — конец карьере? Чему учит скандал со ставками форварда «Сочи»

«Дело Владимира Писарского» изначально выглядело настолько карикатурным, что просто не верилось в реальность происходящего. Ставка на матч, в котором сам же участвовал, удаление в первом тайме, поражение «Сочи», на которое «зарядил» друг футболиста, получивший от него внушительную сумму в день игры.
Каждая новая деталь потрясала своей наивностью и простотой. Казалось, если такие вещи и происходят в футболе (а аналоги случались даже в топ-5 лиг Европы), то «проворачиваются» более элегантно и аккуратно. Здесь же как будто играли в открытую: выбрали матч с самой внушительной аудиторией, от которого зависит будущее двух клубов, — и так подставились? Ну так не бывает.
С появлением в этой истории друга Писарского, не отказавшегося от выигрыша, когда в букмекерской компании вычислили, от кого были получены деньги на ставку, выкрутило датчик абсурдности на максимальный показатель.
Как все это вообще стало возможным? И, главное, какое решение принимать РФС: наказывать только футболиста? Или клуб тоже — ведь если на самом деле ставил Писарский, то матч признают договорным? Но как это доказать? И что делать, если игрок правда всего лишь решил помочь приятелю?
Давайте признаем: если бы эта история не произошла в реальности, ее стоило бы придумать и увековечить — как памятник безумию.
Особенно развязку, которую многие, включая меня, поначалу просто не поняли. В