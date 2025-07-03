Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
05.07
Палмейрас
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.36
П2
2.05
Футбол. Зарубежный
05.07
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.74
П2
3.30
Футбол. Зарубежный
05.07
Реал
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.38
П2
5.20
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Аль-Хиляль
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2

Отстранение Писарского — конец карьере? Чему учит скандал со ставками форварда «Сочи»

Леонид Волотко — о самой абсурдной истории лета.

Источник: ФК «Сочи»

«Дело Владимира Писарского» изначально выглядело настолько карикатурным, что просто не верилось в реальность происходящего. Ставка на матч, в котором сам же участвовал, удаление в первом тайме, поражение «Сочи», на которое «зарядил» друг футболиста, получивший от него внушительную сумму в день игры.

Каждая новая деталь потрясала своей наивностью и простотой. Казалось, если такие вещи и происходят в футболе (а аналоги случались даже в топ-5 лиг Европы), то «проворачиваются» более элегантно и аккуратно. Здесь же как будто играли в открытую: выбрали матч с самой внушительной аудиторией, от которого зависит будущее двух клубов, — и так подставились? Ну так не бывает.

С появлением в этой истории друга Писарского, не отказавшегося от выигрыша, когда в букмекерской компании вычислили, от кого были получены деньги на ставку, выкрутило датчик абсурдности на максимальный показатель.

Как все это вообще стало возможным? И, главное, какое решение принимать РФС: наказывать только футболиста? Или клуб тоже — ведь если на самом деле ставил Писарский, то матч признают договорным? Но как это доказать? И что делать, если игрок правда всего лишь решил помочь приятелю?

Давайте признаем: если бы эта история не произошла в реальности, ее стоило бы придумать и увековечить — как памятник безумию.

Особенно развязку, которую многие, включая меня, поначалу просто не поняли. В