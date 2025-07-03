Отстранение Писарского — конец карьере? Чему учит скандал со ставками форварда «Сочи»

Каждая новая деталь потрясала своей наивностью и простотой. Казалось, если такие вещи и происходят в футболе (а аналоги случались даже в топ-5 лиг Европы), то «проворачиваются» более элегантно и аккуратно. Здесь же как будто играли в открытую: выбрали матч с самой внушительной аудиторией, от которого зависит будущее двух клубов, — и так подставились? Ну так не бывает.