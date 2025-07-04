Новый «Моцарт» для «Спартака». Станковичу везут из «Милана» французского плеймейкера

«Я сказал, что моя цель — играть на самом высоком уровне, но это не означает, что уровень сборной Алжира невысок. Просто для меня попасть в сборную Франции — более сложный вызов. Я предпочитаю быть честным и прозрачным в своём решении, а не изображать нерешительность. Я всего лишь обычный игрок со своими целями, и независимо от того, преуспею в их достижении или нет, это не изменит меня как личность».